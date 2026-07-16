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"Не могла контролировать эмоции": Наталья Валевская призналась, что думала о самоубийстве

18:46 16.07.2026 Чт
2 мин
Певица рассказала, что помогла ей пройти через один из самых трудных этапов в жизни
aimg Катерина Собкова
"Не могла контролировать эмоции": Наталья Валевская призналась, что думала о самоубийстве Наталья Валевская (фото: РБК-Украина)
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Наталья Валевская откровенно рассказала о сложном периоде в юности, когда испытывала сильный эмоциональный кризис. Артистка поделилась, что помогло ей справиться с тяжелыми мыслями и почему этот опыт изменил ее отношение к жизни.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

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Валевская о сложном этапе жизни

Во время разговора певицу спросили об ее отношении к жизни и моменте, когда она находилась в очень тяжелом психологическом состоянии. Валевская объяснила, что такие мысли появились у нее в подростковом возрасте, когда эмоции было сложно контролировать.

"Это было в пубертатном периоде. Пубертатный период - это момент, когда человек незрелого возраста не может контролировать свои эмоции, хотя не все такие. Сейчас есть дети, которые более зрелые, чем я", - рассказала артистка.

По словам Валевской, в подростковом возрасте человек может острее реагировать на трудности из-за эмоциональных изменений и отсутствия жизненного опыта.

Певица объяснила, почему даже взрослым бывает сложно справиться с эмоциями

Артистка подчеркнула, что психологические трудности могут возникать не только в юности. По ее мнению, многие люди во взрослом возрасте также сталкиваются с последствиями пережитых травматических событий.

"Сейчас мы находимся даже во взрослой жизни в том состоянии, когда не всегда мы можем контролировать свои эмоции из-за того, что мы реально получили невероятное количество психических, психологических травм", - сказала Валевская.

Она добавила, что многие переживания люди часто не проживают полностью, а просто пытаются отложить их.

"Мы не все их прожили, они где-то уложились, и они являются бременем", - отметила певица.

Валевская о простом способе справиться с тяжелыми мыслями

Певица поделилась своим советом для людей, которым сложно говорить о своих переживаниях с другими. Она предложила употреблять письменную практику как метод высвободить эмоции.

"Ты не можешь ни с кем поделиться. Ты замкнулась или замкнулся. Берешь бумагу - она лечит и выдержит все. Берешь ручку и просто шуруешь каляки-маляки до тех пор, пока тебя не попустит", - рассказала артистка.

По ее словам, столь простой способ может помочь снизить напряжение в момент сильных переживаний.

"Реально эта штука работает. Это самый простой и доступный инструмент", - добавила Валевская.

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