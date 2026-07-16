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"Не могла контролювати емоції": Наталія Валевська зізналася, що думала про самогубство

18:46 16.07.2026 Чт
2 хв
Співачка розповіла, що допомогло їй пройти через один із найважчих етапів у житті
aimg Катерина Собкова
Наталія Валевська (фото: РБК-Україна)

Наталія Валевська відверто розповіла про складний період у юності, коли переживала сильну емоційну кризу. Артистка поділилася, що допомогло їй впоратися з важкими думками та чому цей досвід змінив її ставлення до життя.

Валевська про складний етап життя

Під час розмови співачку запитали про її ставлення до життя та момент, коли вона перебувала у дуже важкому психологічному стані. Валевська пояснила, що такі думки з'явилися в неї у підлітковому віці, коли емоції було складно контролювати.

"Це було в пубертатному періоді. Пубертатний період - це момент, коли людина незрілого віку не може контролювати свої емоції, хоча не всі такі. Зараз є дітки, які зріліші, ніж я", - розповіла артистка.

За словами Валевської, у підлітковому віці людина може гостріше реагувати на труднощі через емоційні зміни та відсутність життєвого досвіду.

Співачка пояснила, чому навіть дорослим буває складно впоратися з емоціями

Артистка наголосила, що психологічні труднощі можуть виникати не лише в юності. На її думку, багато людей у дорослому віці також стикаються з наслідками пережитих травматичних подій.

"Зараз ми перебуваємо навіть у дорослому житті в тому стані, коли не завжди ми можемо контролювати свої емоції через те, що ми реально зазнали неймовірної кількості психічних, психологічних травм", - сказала Валевська.

Вона додала, що багато переживань люди часто не проживають повністю, а просто намагаються відкласти їх.

"Ми не всі їх прожили, вони десь поскладалися, і вони є тягарем", - зазначила співачка.

Валевська про простий спосіб впоратися з важкими думками

Співачка поділилася власною порадою для людей, яким складно говорити про свої переживання з іншими. Вона запропонувала використовувати письмову практику як спосіб вивільнити емоції.

"Ти не можеш ні з ким поділитися. Ти замкнулася чи замкнувся. Береш папір - він лікує і витримає все. Береш ручку і просто шуруєш каляки-маляки до тих пір, поки тебе не попустить", - розповіла артистка.

За її словами, такий простий спосіб може допомогти знизити напругу в момент сильних переживань.

"Реально ця штука працює. Це найпростіший і доступний інструмент", - додала Валевська.

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