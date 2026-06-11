"Не очікували так швидко": зірка серіалів Катерина Тишкевич вперше стане мамою

Зірка серіалів "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар" та "Хороший хлопець" Катерина Тишкевич оголосила радісну новину - вона разом із чоловіком, актором Валентином Томусяком, чекає на первістка.

Про це детальніше розповідає РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю подружжя Аліні Доротюк.

Як Тишкевич дізналася про вагітність

За словами акторки, вагітність настала майже одразу після того, як пара свідомо вирішила спробувати.

"Ми вагітні, нещодавно перейшли у другий триместр. Насправді ми весь цей час навіть не пробували. Я не думала, що в нас так швидко вийде", - поділилася акторка.

Вона уточнила, що рішення було узгоджене з лікарем і навіть враховувало її стан здоров’я.

"Моя лікарка погодила. І в січні вирішили спробувати, а в лютому я вже завагітніла", - розповіла Катерина.

Акторка додала, що для них це було усвідомлене рішення, з урахуванням як емоційних, так і медичних факторів.

"Ми вирішили в такий спосіб зробити мені ще кращий стан, бо відслідкували, що гормональні зміни впливають на самопочуття", - пояснила вона.

Також Тишкевич зазначила, що пара серйозно підходила до планування.

"Ми дуже хотіли, і будинок був куплений, вже є місце під дитячу. Ми підійшли до цього настільки свідомо, що навіть вирахували астрологічно дату і час", - додала акторка.

Тишкевич розповіла про кровотечу та загрозу викидня

Попри радісну новину, перші місяці вагітності виявилися для Катерини непростими. На 8-му тижні вона зіткнулася з серйозним ускладненням.

"Я прокинулась о третій ночі від кровотечі, це було страшно дуже, бо багато крові. Я думала, що це вже все", - згадує Тишкевич.

Акторка зізналася, що тоді навіть не уявляла, що вагітність можна зберегти в такій ситуації.

"Я чесно не знала, що можна зберегти вагітність після такої кровотечі. Ми пережили пекло в той момент", - сказала вона.

Після цього Катерина тиждень провела в лікарні на збереженні. На щастя, із малюком усе добре, і вагітність продовжує розвиватися без ускладнень. Зараз Тишкевич знаходиться на 5-му місяці вагітності.

Що відомо про Катерину Тишкевич

Катерина Тишкевич народилася 18 вересня 1994 року в Києві в родині медичних працівників. З дитинства мріяла про сцену - вже у 10 років заявила батькам, що хоче стати актрисою, після чого почала займатися в театральній студії.

Пізніше вона також пробувала себе в модельній сфері та брала участь у конкурсах краси. Зокрема, перемогла в одеському конкурсі "Міні-міс перлина Півдня". Окрім цього, певний час працювала на телебаченні, вела програму "Тільки для дівчат" на місцевому каналі. Зрештою Тишкевич вибрала акторський шлях.

Професійний дебют у театрі відбувся ще під час навчання в університеті - вона зіграла роль у виставі "У пошуках радості", де втілила образ Оленки.

У кіно Катерина почала з епізодичних ролей, зокрема у серіалах "Жіночий лікар", "Повернення Мухтара" та "Швидка допомога". Згодом акторка отримала більш помітні ролі, а у 2015 році виконала головну роль у серіалі "Безсмертник".

Саме з 2015 року вона перебуває у стосунках з актором Валентином Томусяком, а у 2019 році пара офіційно одружилася.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Проблеми зі здоров’ям Катерини Тишкевич

У 2022 році Тишкевич вперше публічно розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям - сильний головний біль невстановленого походження, який суттєво вплинув на її життя. Згодом вона зізнавалася, що в найважчі періоди мала думки про самогубство.

Наприкінці 2023 року стан акторки різко погіршився - вона потрапила до реанімації через сепсис, після чого лікарі були змушені тимчасово вводити її в стан штучної коми.

Після цього Катерина пробувала різні методи лікування, в тому числі працювала із психологом та проходила курс антидепресантів.

Тишкевич з чоловіком (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)