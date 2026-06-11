ua en ru
Чт, 11 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

"Не очікували так швидко": зірка серіалів Катерина Тишкевич вперше стане мамою

14:46 11.06.2026 Чт
4 хв
Вона разом з чоловіком довго не ділилася цим публічно, і навіть близькі дізналися не одразу
aimg Катерина Собкова
"Не очікували так швидко": зірка серіалів Катерина Тишкевич вперше стане мамою Катерина Тишкевич з чоловіком (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Зірка серіалів "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар" та "Хороший хлопець" Катерина Тишкевич оголосила радісну новину - вона разом із чоловіком, актором Валентином Томусяком, чекає на первістка.

Про це детальніше розповідає РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю подружжя Аліні Доротюк.

Більше цікавого: Зірка "Спіймати Кайдаша" вперше стане мамою: ніжні фото з животиком

Як Тишкевич дізналася про вагітність

За словами акторки, вагітність настала майже одразу після того, як пара свідомо вирішила спробувати.

"Ми вагітні, нещодавно перейшли у другий триместр. Насправді ми весь цей час навіть не пробували. Я не думала, що в нас так швидко вийде", - поділилася акторка.

Вона уточнила, що рішення було узгоджене з лікарем і навіть враховувало її стан здоров’я.

"Моя лікарка погодила. І в січні вирішили спробувати, а в лютому я вже завагітніла", - розповіла Катерина.

Акторка додала, що для них це було усвідомлене рішення, з урахуванням як емоційних, так і медичних факторів.

"Ми вирішили в такий спосіб зробити мені ще кращий стан, бо відслідкували, що гормональні зміни впливають на самопочуття", - пояснила вона.

Також Тишкевич зазначила, що пара серйозно підходила до планування.

"Ми дуже хотіли, і будинок був куплений, вже є місце під дитячу. Ми підійшли до цього настільки свідомо, що навіть вирахували астрологічно дату і час", - додала акторка.

Тишкевич розповіла про кровотечу та загрозу викидня

Попри радісну новину, перші місяці вагітності виявилися для Катерини непростими. На 8-му тижні вона зіткнулася з серйозним ускладненням.

"Я прокинулась о третій ночі від кровотечі, це було страшно дуже, бо багато крові. Я думала, що це вже все", - згадує Тишкевич.

Акторка зізналася, що тоді навіть не уявляла, що вагітність можна зберегти в такій ситуації.

"Я чесно не знала, що можна зберегти вагітність після такої кровотечі. Ми пережили пекло в той момент", - сказала вона.

Після цього Катерина тиждень провела в лікарні на збереженні. На щастя, із малюком усе добре, і вагітність продовжує розвиватися без ускладнень. Зараз Тишкевич знаходиться на 5-му місяці вагітності.

Що відомо про Катерину Тишкевич

Катерина Тишкевич народилася 18 вересня 1994 року в Києві в родині медичних працівників. З дитинства мріяла про сцену - вже у 10 років заявила батькам, що хоче стати актрисою, після чого почала займатися в театральній студії.

Пізніше вона також пробувала себе в модельній сфері та брала участь у конкурсах краси. Зокрема, перемогла в одеському конкурсі "Міні-міс перлина Півдня". Окрім цього, певний час працювала на телебаченні, вела програму "Тільки для дівчат" на місцевому каналі. Зрештою Тишкевич вибрала акторський шлях.

Професійний дебют у театрі відбувся ще під час навчання в університеті - вона зіграла роль у виставі "У пошуках радості", де втілила образ Оленки.

У кіно Катерина почала з епізодичних ролей, зокрема у серіалах "Жіночий лікар", "Повернення Мухтара" та "Швидка допомога". Згодом акторка отримала більш помітні ролі, а у 2015 році виконала головну роль у серіалі "Безсмертник".

Саме з 2015 року вона перебуває у стосунках з актором Валентином Томусяком, а у 2019 році пара офіційно одружилася.

&quot;Не очікували так швидко&quot;: зірка серіалів Катерина Тишкевич вперше стане мамоюКатерина Тишкевич та Валентин Томусяк (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Проблеми зі здоров’ям Катерини Тишкевич

У 2022 році Тишкевич вперше публічно розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям - сильний головний біль невстановленого походження, який суттєво вплинув на її життя. Згодом вона зізнавалася, що в найважчі періоди мала думки про самогубство.

Наприкінці 2023 року стан акторки різко погіршився - вона потрапила до реанімації через сепсис, після чого лікарі були змушені тимчасово вводити її в стан штучної коми.

Після цього Катерина пробувала різні методи лікування, в тому числі працювала із психологом та проходила курс антидепресантів.

&quot;Не очікували так швидко&quot;: зірка серіалів Катерина Тишкевич вперше стане мамоюТишкевич з чоловіком (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Ще більше цікавого:

Вагітна Соломія Вітвіцька замилувала новими фото з нареченим-військовим

Ірина Білик стала хрещеною мамою сина Аліни Гросу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Акторка
Новини
Двічі атакований Чонгарський міст має критичні пошкодження, - ЗСУ
Двічі атакований Чонгарський міст має критичні пошкодження, - ЗСУ
Аналітика
Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен