"Не ожидали так быстро": звезда сериалов Екатерина Тышкевич впервые станет мамой

Звезда сериалов "Ничто не случается дважды", "Женский доктор" и "Хороший парень" Екатерина Тышкевич объявила радостную новость - она вместе с мужем, актером Валентином Томусяком, ждет первенца.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на интервью супругов Алине Доротюк.

Как Тышкевич узнала о беременности

По словам актрисы, беременность наступила почти сразу после того, как пара сознательно решила попробовать.

"Мы беременны, недавно перешли во второй триместр. На самом деле мы все это время даже не пробовали. Я не думала, что у нас так быстро получится", - поделилась актриса.

Она уточнила, что решение было согласовано с врачом и даже учитывало ее состояние здоровья.

"Мой врач согласовала. И в январе решили попробовать, а в феврале я уже забеременела", - рассказала Екатерина.

Актриса добавила, что для них это было осознанное решение, с учетом как эмоциональных, так и медицинских факторов.

"Мы решили таким образом сделать мне еще лучше состояние, потому что отследили, что гормональные изменения влияют на самочувствие", - пояснила она.

Также Тышкевич отметила, что пара серьезно подходила к планированию.

"Мы очень хотели, и дом был куплен, уже есть место под детскую. Мы подошли к этому настолько сознательно, что даже вычислили астрологически дату и время", - добавила актриса.

Тышкевич рассказала о кровотечении и угрозе выкидыша

Несмотря на радостную новость, первые месяцы беременности оказались для Екатерины непростыми. На 8-й неделе она столкнулась с серьезным осложнением.

"Я проснулась в три часа ночи от кровотечения, это было страшно очень, потому что много крови. Я думала, что это уже все", - вспоминает Тышкевич.

Актриса призналась, что тогда даже не представляла, что беременность можно сохранить в такой ситуации.

"Я честно не знала, что можно сохранить беременность после такого кровотечения. Мы пережили ад в тот момент", - сказала она.

После этого Екатерина неделю провела в больнице на сохранении. К счастью, с малышом все хорошо, и беременность продолжает развиваться без осложнений. Сейчас Тышкевич находится на 5-м месяце беременности.

Что известно о Екатерине Тышкевич

Екатерина Тышкевич родилась 18 сентября 1994 года в Киеве в семье медицинских работников. С детства мечтала о сцене - уже в 10 лет заявила родителям, что хочет стать актрисой, после чего начала заниматься в театральной студии.

Позже она также пробовала себя в модельной сфере и участвовала в конкурсах красоты. В частности, победила в одесском конкурсе "Мини-мисс жемчужина Юга". Кроме этого, некоторое время работала на телевидении, вела программу "Только для девушек" на местном канале. В конце концов Тышкевич выбрала актерский путь.

Профессиональный дебют в театре состоялся еще во время учебы в университете - она сыграла роль в спектакле "В поисках радости", где воплотила образ Леночки.

В кино Екатерина начала с эпизодических ролей, в частности в сериалах "Женский доктор", "Возвращение Мухтара" и "Скорая помощь". Впоследствии актриса получила более заметные роли, а в 2015 году исполнила главную роль в сериале "Бессмертник".

Именно с 2015 года она находится в отношениях с актером Валентином Томусяком, а в 2019 году пара официально поженилась.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Проблемы со здоровьем Екатерины Тышкевич

В 2022 году Тышкевич впервые публично рассказала о серьезных проблемах со здоровьем - сильной головной боли неустановленного происхождения, которая существенно повлияла на ее жизнь. Впоследствии она признавалась, что в самые тяжелые периоды имела мысли о самоубийстве.

В конце 2023 года состояние актрисы резко ухудшилось - она попала в реанимацию из-за сепсиса, после чего врачи были вынуждены временно вводить ее в состояние искусственной комы.

После этого Екатерина пробовала различные методы лечения, в том числе работала с психологом и проходила курс антидепрессантов.

Тышкевич с мужем (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)