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"Неприйнятно та аморально". В Україні різко відреагували на візит Джигана в Ізраїль

20:39 25.06.2026 Чт
2 хв
Артист-зрадник приїхав "у пошуках єврейських коренів"
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Неприйнятно та аморально". В Україні різко відреагували на візит Джигана в Ізраїль Джиган опинився в Ізраїлі (фото: instagram.com.iamgeegun)
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В Україні засудили офіційний візит репера, уродженця Одеси Дениса Устименка (Джиган) до Ізраїлю. У посольстві наголосили на неприпустимості співпраці з людьми, які підтримують російську агресію.

Про це пише РБК-Україна з послинням на заяву посольства України в Ізраїлі у Facebook.

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Як в Україні засудили візит Джигана до Ізраїлю

У відомстві висловили занепокоєння у зв'язку з офіційним запрошенням до країни скандального репера.

Там нагадали, що Устименко з січня 2023 року перебуває під офіційними санкціями РНБО.

"Незважаючи на те, що Джиган народився в Одесі, він відкрито підтримує російську збройну агресію проти України і висміює росіян, які відмовляються воювати проти нашої країни", - зазначили в установі.

&quot;Неприйнятно та аморально&quot;. В Україні різко відреагували на візит Джигана в ІзраїльДжиган в Ізраїлі (фото: facebook.com/israeltourismgov)

Українська сторона назвала запрошення артиста, який публічно підтримує агресію РФ, неприйнятним.

"Офіційне запрошення особи, яка підтримує російську агресію, мовчить про загибель своїх колишніх співвітчизників та ігнорує щоденні бомбардування українських міст, зокрема і Одеси, є неприйнятним і аморальним", - написали в заяві.

Також посольство відправило відповідну ноту до Міністерства закордонних справ Ізраїлю та закликало уряд "припинити будь-яку офіційну співпрацю з прибічниками російського терору".

"Водночас звертаємося до всіх ізраїльтян із проханням бойкотувати заходи за участі Джигана та інших Z-пропагандистів", - додали в посольстві.

Позиція Ізраїлю щодо візиту Джигана

Кількома днями раніше в місцевому Міністерстві туризму повідомили, що Джиган прибув до країни разом з дітьми, "щоб відправитися в подорож у пошуках своїх єврейських коренів".

Його візит став частиною діяльності відомства на російському ринку, що включає співпрацю з інфлюенсерами, туристичними оптовиками, агентами та компаніями.

У дописі його також назвали "одним з найвідоміших виконавців Росії", який має мільйони підписників у соціальних мережах.

&quot;Неприйнятно та аморально&quot;. В Україні різко відреагували на візит Джигана в Ізраїль В Ізраїлі прокоментували візит Джигана (фото: facebook.com/israeltourismgov)

Що відомо про Джигана

Уродженець Одеси продовжує жити та працювати в РФ. У березні 2024 року він показав російський паспорт і підтримав Путіна на виборах.

Артист не коментує російські удари по українських містах. Раніше у травні 2021-го його також занесли до бази "Миротворець" через поїздку до Криму та участь в пропагандистських заходах.

Також у 2023 році росЗМІ заявляли про можливі наміри Джигана отримати ізраїльський паспорт.

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