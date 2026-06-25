"Неприемлемо и аморально". В Украине резко отреагировали на визит Джигана в Израиль

В Украине осудили официальный визит рэпера и уроженца Одессы Дениса Устименко (Джиган) в Израиль. В посольстве настояли на недопустимости сотрудничества с людьми, которые поддерживают российскую агрессию.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на заявление посольства Украины в Израиле в Facebook .

Как в Украине осудили визит Джигана в Израиль

В ведомстве выразили обеспокоенность в связи с официальным приглашением в страну скандального рэпера.

Там напомнили, что Устименко с января 2023 года находится под официальными санкциями СНБО.

"Несмотря на то, что Джиган родился в Одессе, он открыто поддерживает российскую вооруженную агрессию против Украины и высмеивает россиян, которые отказываются воевать против нашей страны", - отметили в учреждении.

Джиган в Израиле (фото: facebook.com/israeltourismgov)

Украинская сторона назвала приглашение артиста, который публично поддерживает агрессию РФ, неприемлемым.

"Официальное приглашение лица, поддерживающего российскую агрессию, молчит о гибели своих бывших соотечественников и игнорирует ежедневные бомбардировки украинских городов, в том числе и Одессы, неприемлемо и аморально", - написали в заявлении.

Также посольство направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Израиля и призвало правительство "прекратить любое официальное сотрудничество со сторонниками российского террора".

"В то же время обращаемся ко всем израильтянам с просьбой бойкотировать мероприятия с участием Джигана и других Z-пропагандистов", - добавили в посольстве.

Позиция Израиля по поводу визита Джигана

Несколькими днями ранее в местном Министерстве туризма сообщили, что Джиган прибыл в страну вместе с детьми, "чтобы отправиться в путешествие в поисках своих еврейских корней".

Его визит стал частью деятельности ведомства на российском рынке, включающим сотрудничество с инфлюэнсерами, туристическими оптовиками, агентами и компаниями.

В публикации его также назвали "одним из самых известных исполнителей России", у которого миллионы подписчиков в социальных сетях.

В Израиле прокомментировали визит Джигана (фото: facebook.com/israeltourismgov)

Что известно о Джигане

Уроженец Одессы продолжает жить и работать в РФ. В марте 2024 г. он показал российский паспорт и поддержал Путина на выборах.

Артист не комментирует российские удары по украинским городам. В мае 2021-го его также занесли в базу "Миротворец" из-за поездки в Крым и участия в пропагандистских мероприятиях.

Кроме того, в 2023 году российские СМИ сообщали о возможных планах Джигана получить израильский паспорт.