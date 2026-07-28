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"Ну все, дурка": переможниця "МастерШеф" зізналася, що підштовхнуло її до прийому антидеприсантів

14:51 28.07.2026 Вт
2 хв
Кулінарка зізналася, що відвідувала психіатра
aimg Наталя Крижанівська
"Ну все, дурка": переможниця "МастерШеф" зізналася, що підштовхнуло її до прийому антидеприсантів Наталка Нікішина (фото: instagram.com/nikiishiina)
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Переможниця "МастерШеф" Наталка Нікішина відверто розповіла про проблеми з ментальним здоров'ям. Кулінарна блогерка зізналася, що вже близько восьми місяців приймає антидепресанти через тривожний розлад.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на інтерв'ю бренд-шефині у програмі Слави Дьоміна.

Звернення до психіатра було неминучим

За словами Наталки, її стан погіршився через кілька факторів. Серед них були сильне виснаження після участі у "МастерШеф", непрожита втрата батька, яку вона переживала понад 10 років, а також невизначеність у майбутньому.

Додатково на її емоційний стан вплинула невдала співпраця з продюсерською агенцією. Спочатку Нікішина намагалася впоратися з проблемами за допомогою психолога, але краще їй не ставало.

Згодом дівчина звернулася до невролога. Лікар направив її до психіатра, який і діагностував у неї тривожний розлад.

"Я прийшла і кажу: "Ну все, дурка, наверно, у мене вже". А вона каже: "Ні, все хорошо, ви прям вчасно звернулись". У мене тривожний розлад, я вже п'ю антидепресанти приблизно вісім місяців", - розповіла Наталка.

Початок лікування і позитивні зміни

Кулінарна блогерка зізналася, що після початку лікування помітила позитивні зміни. У неї зникло постійне роздратування та раптові спалахи злості. Також Наталка відчула більше сил і натхнення.

За її словами, лікування допомогло їй інакше подивитися на себе. Вона поступово позбулася так званого "комплексу відмінниці" та перестала вимагати від себе бути ідеальною в усьому.

Нікішина також закликала не боятися звертатися по допомогу до фахівців. Вона наголосила, що психіатр - такий самий лікар, як і будь-який інший, а прийом медикаментів не має бути приводом для сорому.

"Коли я вже прийняла рішення, що дійсно треба йти до лікаря, я цього не соромлюсь, я це прям пропагую. Зараз у мене купа натхнення, купа сил і купа антидепресантів", - поділилася вона.

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