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"Ну все, дурка": победительница "МастерШеф" призналась, что подтолкнуло ее к приему антидеприсантов

14:51 28.07.2026 Вт
2 мин
Кулинарка призналась, что посещала психиатра
aimg Наталия Крижановская
"Ну все, дурка": победительница "МастерШеф" призналась, что подтолкнуло ее к приему антидеприсантов Наталья Никишина (фото: instagram.com/nikiishiina)
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Победительница "МастерШеф" Наталка Никишина откровенно рассказала о проблемах с ментальным здоровьем. Кулинарная блоггерша призналась, что уже около восьми месяцев принимает антидепрессанты из-за тревожного расстройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бренд-шефини в программе Славы Демина.

Обращение к психиатру было неизбежным

По словам Наталки, ее состояние ухудшилось из-за нескольких факторов. Среди них было сильное истощение после участия в "МастерШеф", непрожитая потеря отца, которую она переживала более 10 лет, а также неопределенность в будущем.

Дополнительно на ее эмоциональное состояние повлияло неудачное сотрудничество с продюсерским агентством. Поначалу Никишина пыталась справиться с проблемами с помощью психолога, но лучше ей не становилось.

Впоследствии девушка обратилась к неврологу. Врач направил ее к психиатру, который и диагностировал у нее тревожное расстройство.

"Я пришла и говорю: "Ну все, дура, наверное, у меня уже". А она говорит: "Нет, все хорошо, вы прям вовремя обратились". У меня тревожное расстройство, я уже пью антидепрессанты примерно восемь месяцев", - рассказала Наталка.

Начало лечения и положительные изменения

Кулинарная блогерша призналась, что после начала лечения заметила положительные изменения. У нее исчезло постоянное раздражение и внезапные вспышки злобы. Также Наталка почувствовала больше сил и вдохновения.

По ее словам, лечение помогло ей по-иному посмотреть на себя. Она постепенно избавилась от так называемого "комплекса отличницы" и перестала требовать от себя быть идеальной во всем.

Никишина также призвала не бояться обращаться за помощью к специалистам. Она подчеркнула, что психиатр - такой же врач, как и любой другой, а прием медикаментов не должен быть поводом для стыда.

"Когда я уже приняла решение, что действительно нужно идти к врачу, я этого не стесняюсь, я это прямо пропагандирую. Сейчас у меня куча вдохновения, куча сил и куча антидепрессантов", - поделилась она.

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