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"Нудило, як собаку": Шерон Стоун відверто про життя після інсульту

17:30 21.07.2026 Вт
2 хв
Акторка поділилася, як важко їй далася відмова від деяких лікарських препаратів і не тільки
aimg Наталя Крижанівська
"Нудило, як собаку": Шерон Стоун відверто про життя після інсульту Шерон Стоун (фото: Getty Image)
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Голлівудська акторка Шерон Стоун відверто розповіла про складний період у своєму житті. Після інсульту, який вона перенесла 2001 року, артистці довелося роками приймати ліки. Водночас відмова від одного з препаратів виявилася дуже важкою.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на Variety.

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Найважчий період після інсульту

В інтерв'ю акторка розповіла, що у вересні минулого року вирішила припинити приймати один із препаратів, які їй призначили після інсульту. Медики попереджали, що робити цього не варто, однак Стоун все ж наважилася.

За словами знаменитості, після відмови від ліків вона почувалася дуже погано протягом кількох місяців.

"Вони сказали: "Ти не можеш припинити. Ти ніколи не зможеш припинити". Я така: "Я припиняю", і це було дуже важко. Мене нудило, як собаку, чотири з половиною місяці. Я просто думала: "Я хочу повернути своє життя", - згадала Стоун.

Після цього акторка вирішила переглянути й інші звички та відмовилася від куріння канабісу. Вона зазначила, що після цього також почувалася погано близько місяця.

Стоун додала, що її лікар-невролог попереджав про можливі серйозні наслідки вживання марихуани. Саме тому акторка вирішила повністю відмовитися від неї.

Акторка повернулася до творчості

Попри складний досвід, Стоун продовжує активно працювати. Останніми роками вона знову почала приділяти багато уваги живопису. Ще під час пандемії акторка облаштувала художню студію у своєму будинку, а тепер її картини продають у галереях по всьому світу.

Також Шерон повернулася до модельної кар'єри. У червні вона вперше за 33 роки вийшла на подіум, ставши фінальною моделлю на показі Vetements у Парижі.

Акторка продовжує зніматися в кіно та працювати над новими проєктами. Серед її останніх робіт - поява в серіалі "Ейфорія", бойовику "Ніхто 2" та інших.

У майбутньому Стоун також мріє зіграти на Бродвеї. Вона вже неодноразово говорила про бажання взяти участь у театральній постановці та навіть розглядала кілька власних ідей для майбутніх вистав.

&quot;Нудило, як собаку&quot;: Шерон Стоун відверто про життя після інсультуШерон Стоун (фото: Getty Image)

Зараз акторка називає останній рік періодом свого повернення до повноцінного життя. Після серйозних проблем зі здоров'ям вона продовжує працювати, займатися мистецтвом і пробувати себе в нових творчих напрямках.

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