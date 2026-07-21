"Тошнило, как собаку": Шэрон Стоун откровенно о жизни после инсульта

Голливудская актриса Шэрон Стоун откровенно рассказала о сложном периоде в своей жизни. После инсульта, который она перенесла в 2001 году, артистке пришлось годами принимать лекарства. В то же время отказ от одного из препаратов оказался очень тяжелым.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Variety .

Самый трудный период после инсульта

В интервью актриса рассказала, что в сентябре прошлого года решила прекратить принимать один из препаратов, назначенных ей после инсульта. Медики предупреждали, что делать этого не стоит, однако Стоун все же отважилась.

По словам знаменитости, после отказа от лекарств она чувствовала себя очень плохо в течение нескольких месяцев.

"Они сказали: "Ты не можешь прекратить. Ты никогда не сможешь прекратить". Я такая: "Я прекращаю", и это было очень тяжело. Меня тошнило, как собаку, четыре с половиной месяца. Я просто думала: "Я хочу вернуть свою жизнь", - вспомнила Стоун.

После этого актриса решила пересмотреть и другие привычки и отказалась от курения каннабиса. Она отметила, что после этого также чувствовала себя плохо около месяца.

Стоун добавила, что ее врач-невролог предупреждал о возможных серьезных последствиях употребления марихуаны. Именно поэтому актриса решила полностью отказаться от нее.

Актриса вернулась к творчеству

Несмотря на сложный опыт, Стоун продолжает активно работать. В последние годы она снова стала уделять много внимания живописи. Еще во время пандемии актриса обустроила художественную студию в своем доме, а теперь ее картины продают в галереях по всему миру.

Также Шэрон вернулась к модельной карьере. В июне она впервые за 33 года вышла на подиум, став финальной моделью на показе Vetements в Париже.

Актриса продолжает сниматься в кино и работать над новыми проектами. Среди последних работ - появление в сериале "Эйфория", боевике "Никто 2" и других.

В будущем Стоун тоже мечтает сыграть на Бродвее. Она уже неоднократно говорила о желании поучаствовать в театральной постановке и даже рассматривала несколько собственных идей для будущих спектаклей.

Шерон Стоун (фото: Getty Image)

Сейчас актриса называет последний год периодом своего возвращения к полноценной жизни. После серьезных проблем со здоровьем, она продолжает работать, заниматься искусством и пробовать себя в новых творческих направлениях.