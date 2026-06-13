Переможець "МастерШеф" Євген Клопотенко вперше одружився та показав щемливі кадри зі свята

Український шеф-кухар, ресторатор і переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився радісною новиною зі своїми прихильниками: він одружився зі своєю коханою Катериною Воскресенською. Пара показала зворушливі кадри зі святкування та не приховувала щастя в цей особливий день.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на допис кулінара зі сторінки в Instagram .

Весілля під дощем

На кадрах можна побачити закоханих, вбраних у святковий одяг в українському стилі, у колі рідних і друзів, а також теплі моменти, якими вони вирішили поділитися з підписниками.

Для Клопотенка цей шлюб став першим. До цього ресторатор неодноразово зізнавався, що не любить зайвої публічності в особистому житті, тому новина про весілля стала приємною несподіванкою для багатьох шанувальників.

"Офіційно чоловік і дружина. Якщо хочете нас привітати - підтримайте збір у шапці профілю. Бо можливість жити й кохати в ці дні нам дають ЗСУ! Дякуємо всім, хто став частиною цього дня", - йдеться в тексті допису

Новоспечене подружжя (фото: instagram.com/klopotenko)

Історія кохання пари

Про стосунки з Катериною Воскресенською Євген публічно розповів восени 2025 року. Згодом він освідчився коханій та повідомив про заручини, опублікувавши романтичні кадри з обручкою.

Клопотенко і його дружина (фото: instagram.com/klopotenko)

Шеф-кухар не раз говорив, що рішення створити сім'ю було для нього усвідомленим кроком. Тепер закохані офіційно стали подружжям і розпочали новий етап свого життя разом.

Чим відомий Євген Клопотенко

Свою популярність відомий кулінар здобув після перемоги в кулінарному шоу "МастерШеф". Згодом він став одним із найвідоміших українських шеф-кухарів, відкрив власні ресторани та активно займається популяризацією української кухні.

Крім ресторанного бізнесу, Клопотенко є автором кулінарних книг, телеведучим і громадським діячем. Він також відомий ініціативами з оновлення шкільного харчування, а також популяризації традиційних українських страв в Україні та за її межами.