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Победитель "МастерШеф" Евгений Клопотенко впервые женился и показал щемящие кадры с праздника

18:42 13.06.2026 Сб
2 мин
Влюбленные отметили этот важный день под проливным дождем
aimg Наталия Крижановская
Победитель "МастерШеф" Евгений Клопотенко впервые женился и показал щемящие кадры с праздника Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
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Украинский шеф-повар, ресторатор и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился радостной новостью со своими поклонниками: он женился на своей возлюбленной Екатерине Воскресенской. Пара показала трогательные кадры с празднования и не скрывала счастья в этот особенный день.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на публикацию кулинара со страницы в Instagram.

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Свадьба под дождем

На кадрах можно увидеть влюбленных, наряженных в праздничную одежду в украинском стиле, в кругу родных и друзей, а также теплые моменты, которыми они решили поделиться с подписчиками.

Для Клопотенко этот брак стал первым. До этого ресторатор неоднократно признавался, что не любит излишней публичности в личной жизни, поэтому новость о свадьбе стала приятной неожиданностью для многих поклонников.

"Официально муж и жена. Если хотите нас поздравить - поддержите сбор в шапке профиля. Потому что возможность жить и любить в эти дни нам дают ВСУ! Спасибо всем, кто стал частью этого дня", - говорится в тексте поста.

Победитель &quot;МастерШеф&quot; Евгений Клопотенко впервые женился и показал щемящие кадры с праздникаНовоиспеченные супруги (фото: instagram.com/klopotenko)

История любви пары

Об отношениях с Екатериной Воскресенской Евгений публично рассказал осенью 2025 года. Впоследствии он сделал предложение любимой и сообщил о помолвке, опубликовав романтические кадры с обручальным кольцом.

Клопотенко і його дружина (фото: instagram.com/klopotenko)

Шеф-повар не раз говорил, что решение создать семью было для него осознанным шагом. Теперь влюбленные официально стали супругами и начали новый этап своей жизни вместе.

Чем известен Евгений Клопотенко

Свою популярность известный кулинар получил после победы в кулинарном шоу "МастерШеф". Впоследствии он стал одним из самых известных украинских шеф-поваров, открыл собственные рестораны и активно занимается популяризацией украинской кухни.

Кроме ресторанного бизнеса, Клопотенко является автором кулинарных книг, телеведущим и общественным деятелем. Он также известен инициативами по обновлению школьного питания, а также популяризации традиционных украинских блюд в Украине и за ее пределами.

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