Пивоваров готується стати батьком? Дружина співака дала привід для нових чуток про вагітність (відео)

В особистому житті українського співака Артема Пивоварова знову обговорюють можливі зміни. Після чуток про таємне весілля артиста в мережі заговорили про ще одну важливу подію - нібито його дружина Дар'я Пивоварова може бути вагітною. Зокрема, шанувальники помітили обраницю артиста на публіці, звернувши увагу на її округлі форми.

Дружину Пивоварова помітили на Atlas Festival

Нові чутки про можливу вагітність Дар'ї з'явилися після виступу співака на Atlas Festival. У мережі поширилося відео, на якому його обраниця була одягнена в об'ємну чорну сукню

На кадрах дружина артиста тримає руки в районі живота. Саме це привернуло увагу користувачів мережі та стало приводом для припущень, що жінка може чекати на дитину.

"Яка ж вона гарна! Ви також помітили, чи мені задлося?" - написала шанувальниця, спостережливість якої підтримали й інші користувачі в коментарях під відео.

"Тю, сенс ховати живіт? Вони були разом. Вже чоловік і жінка - що тут такого?";

"Вагітна красива жінка!";

"Ну Даша неймовірна!";

"Животик прикриває!";

"Дитинка в животі, бо руки на животі тримає і прикриває - так мій 7-річний син сказав. Чекаємо!"

Що відомо Беспалову

На тлі нових обговорень відомий в Україні блогер Богдан Беспалов заявив, що отримав інформацію про можливе батьківство співака від своїх інсайдерів.

"Наші кошенята повідомили, що Артем Пивоваров стане батьком", - написав він у своєму каналі в Telegram.

Пост Беспалова про можливу вагітність обраниці Пивоварова (скриншот)

Однак жодних офіційних підтверджень вагітності ані від співака, ані від його команди наразі немає. Самі кадри, а також інсайдерські твердження блогера також не можуть бути доказом того, що в родині артиста дійсно очікують поповнення.

Що ж стосується самого Пивоварова, то загалом він рідко розповідає про особисте життя та майже не говорить публічно про свої стосунки.

Що відомо про Дар'ю

Обраниця артиста - його менеджерка Дар'я Чередниченко. Вона працює зі співаком ще від початку його музичної кар'єри. Про їхній роман Пивоваров востаннє публічно говорив ще далекого 2017 року, після чого публічно все ж воліє не розкривати подробиці особистого життя.