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Пивоваров готовится стать отцом? Жена певца дала повод для новых слухов о беременности (видео)

16:50 24.07.2026 Пт
2 мин
Сам артист пока эту информацию не подтвердил
aimg Наталия Крижановская
Пивоваров готовится стать отцом? Жена певца дала повод для новых слухов о беременности (видео) Певец Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
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В личной жизни украинского певца Артема Пивоварова снова обсуждают возможные изменения. После слухов о тайной свадьбе артиста в сети заговорили о еще одном важном событии - якобы его жена Дарья Пивоварова может быть беременна. В частности, поклонники заметили избранницу артиста на публике, обратив внимание на ее округлые формы.

Подробнее об этом расскажет РБК-Украина.

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Жену Пивоварова заметили на Atlas Festival

Новые слухи о возможной беременности Дарьи появились после выступления певца на Atlas Festival. В сети распространилось видео, на котором его избранница была одета в объемное черное платье

В кадрах жена артиста держит руки в районе живота. Именно это привлекло внимание пользователей сети и стало поводом предположить, что женщина может ждать ребенка.

"Какая же она хорошая! Вы тоже заметили, мне ли заддалось?" - написала поклонница, наблюдательность которой поддержали и другие пользователи в комментариях под видео.

@arina_adolska @Artem Pivovarov Глаза - Artem Pivovarov & Quest Pistols
  • "Тю, смысл хоронить живот? Они были вместе. Уже мужчина и женщина - что здесь такого?";
  • "Беременная красивая женщина!";
  • "Ну Даша невероятная!";
  • "Животик прикрывает!";
  • "Ребенок в животе, потому что руки на животе держит и прикрывает - так мой 7-летний сын сказал. Ждем!"

Что известно Беспалову

На фоне новых обсуждений, известный в Украине блогер Богдан Беспалов заявил, что получил информацию о возможном отцовстве певца от своих инсайдеров.

"Наши котята сообщили, что Артем Пивоваров станет отцом", - написал он в своем канале в Telegram.

Пивоваров готовится стать отцом? Жена певца дала повод для новых слухов о беременности (видео)Пост Беспалова о возможной беременности избранницы Пивоварова (скриншот)

Однако никаких официальных подтверждений беременности ни от певца, ни от его команды пока нет. Сами кадры, а также инсайдерские утверждения блоггера также не могут являться доказательством того, что в семье артиста действительно ожидают пополнения.

Что же касается самого Пивоварова, то он редко рассказывает о личной жизни и почти не говорит публично о своих отношениях.

Что известно о Дарье

Избранница артиста - его менеджер Дарья Чередниченко. Она работает с певцом еще с начала его музыкальной карьеры. Об их романе Пивоваров последний раз публично говорил еще далекого 2017 года, после чего публично все же предпочитает не раскрывать подробности личной жизни.

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