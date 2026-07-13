Артему Пивоварову приписали таємне весілля з колегою: що про неї відомо (фото)

Особисте життя Артема Пивоварова знову опинилося в центрі уваги. Артисту приписують таємне весілля з дівчиною, яка багато років працює в його команді.

РБК-Україна розповідає, що відомо про можливе одруження та як виглядає "обраниця" співака.

Що відомо про можливе весілля

Чергові чутки про весілля артиста спалахнули з новою хвилею після появи кількох фото в Telegram-каналі Богдана Беспалова.

За його словами, обраницею співака стала Дар'я Чередниченко, яка вже багато років працює у його команді. Дівчина нібито нещодавно змінила прізвище на Пивоварову.

"Була Чередниченко Даша, стала Пивоварова Даша. Вітаємо Артема і Дашу Пивоварових із таємним весіллям", - написав блогер.

Кохана Пивоварова змінила прізвище (скриншот)

Що відомо про ймовірну дружину Пивоварова

За даними з соціальних мереж, Дар'я багато років займається менеджментом артиста.

Про їхній роман заговорили ще у 2017 році. Тоді шанувальники звернули увагу, що у соцмережах дівчини регулярно з'являлися спільні фотографії з Артемом.

На одних вони позували разом та обіймалися, а на інших - не приховували почуттів.

Пивоваров та Дар'я (фото: instagram.com/dasha_mavashy)

Не перші чутки про весілля

Наприкінці минулого року фани знову заговорили про стосунки пари, коли Пивоваров ніжно подивився на таємничу дівчину в залі. Зворушливий момент потрапив на відео.

Крім того, навесні 2024 року на безіменному пальці артиста помітили обручку. Це спровокувало припущення про можливе одруження. Сам Пивоваров уникнув прямої відповіді, пояснивши, що це лише аксесуар.

Співак та його ймовірна обраниця офіційно чутки про особисте життя не коментували.