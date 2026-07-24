Пивоваров готується стати батьком? Дружина співака дала привід для нових чуток про вагітність (відео)

В особистому житті українського співака Артема Пивоварова знову обговорюють можливі зміни. Після чуток про таємне весілля артиста в мережі заговорили про ще одну важливу подію - нібито його дружина Дар'я Пивоварова може бути вагітною. Зокрема, шанувальники помітили обраницю артиста на публіці, звернувши увагу на її округлі форми.
Детальніше про це розповість РБК-Україна.
Нові чутки про можливу вагітність Дар'ї з'явилися після виступу співака на Atlas Festival. У мережі поширилося відео, на якому його обраниця була одягнена в об'ємну чорну сукню
На кадрах дружина артиста тримає руки в районі живота. Саме це привернуло увагу користувачів мережі та стало приводом для припущень, що жінка може чекати на дитину.
"Яка ж вона гарна! Ви також помітили, чи мені задлося?" - написала шанувальниця, спостережливість якої підтримали й інші користувачі в коментарях під відео.
@arina_adolska @Artem Pivovarov Очі - Artem Pivovarov & Quest Pistols
На тлі нових обговорень відомий в Україні блогер Богдан Беспалов заявив, що отримав інформацію про можливе батьківство співака від своїх інсайдерів.
"Наші кошенята повідомили, що Артем Пивоваров стане батьком", - написав він у своєму каналі в Telegram.
Однак жодних офіційних підтверджень вагітності ані від співака, ані від його команди наразі немає. Самі кадри, а також інсайдерські твердження блогера також не можуть бути доказом того, що в родині артиста дійсно очікують поповнення.
Що ж стосується самого Пивоварова, то загалом він рідко розповідає про особисте життя та майже не говорить публічно про свої стосунки.
Обраниця артиста - його менеджерка Дар'я Чередниченко. Вона працює зі співаком ще від початку його музичної кар'єри. Про їхній роман Пивоваров востаннє публічно говорив ще далекого 2017 року, після чого публічно все ж воліє не розкривати подробиці особистого життя.