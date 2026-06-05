Помер зірка "Баффі - винищувачки вампірів" Ентоні Гед

Британський актор Ентоні Стюарт Гед, відомий за ролями в серіалах "Баффі - винищувачка вампірів, "Тед Лассо" та "Мерлін", помер у 72 роки.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Трагічну звістку повідомили доньки британського актора Емілі та Дейзі Гед. Вони зазначили, що для них було честю бути його дітьми та спостерігати, як його творчість вплинула на мільйони глядачів у всьому світі.
Актор помер спокійно в оточенні рідних. Причиною стали ускладнення, спричинені пневмонією.
"Для нас завжди було і назавжди залишиться честю та привілеєм бути його доньками і на власні очі бачити, який вплив він і його творчість справили на так людей", - поділилися доньки.
Вони також підкреслили, що Ентоні дуже любив свою роботу та мав за щастя можливість працювати з талановитими людьми.
"Як же нам пощастило, що ми можемо бачити, як він робить те, що любив, навіть коли його вже немає з нами", - зазначили вони.
Ентоні Гед народився у Кемдені, Лондон. Творчий шлях розпочав у театрі, де зіграв у постановках "Генріх V", "Віяло леді Віндермір" та інших класичних виставах.
Згодом він здобув широку популярність завдяки ролі Руперта Джайлза - наставника головної героїні у серіалі "Баффі - переможниця вампірів". Саме ця роль зробила його впізнаваним у всьому світі.
Також актор з'являвся у комедійному шоу "Маленька Британія", знімався у фентезі-серіалі "Мерлін", "Розрив", у фільмах "Залізна леді" (The Iron Lady) і "The Inbetweeners Movie".
В останні роки він зіграв колишнього власника футбольного клубу Руперта Маніона у серіалі "Тед Лассо". Крім того, втілив епізодичну роль лорда Шеффілда в 2 сезоні "Бріджертонів".
З 1982 року перебував у стосунках з Сарою Фішер. У грудні 2025 року кохана актора померла. У пари залишилися дві доньки.
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