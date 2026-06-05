Помер зірка "Баффі - винищувачки вампірів" Ентоні Гед

Ентоні Гед помер: що відомо

Трагічну звістку повідомили доньки британського актора Емілі та Дейзі Гед. Вони зазначили, що для них було честю бути його дітьми та спостерігати, як його творчість вплинула на мільйони глядачів у всьому світі.

Актор помер спокійно в оточенні рідних. Причиною стали ускладнення, спричинені пневмонією.

"Для нас завжди було і назавжди залишиться честю та привілеєм бути його доньками і на власні очі бачити, який вплив він і його творчість справили на так людей", - поділилися доньки.

Вони також підкреслили, що Ентоні дуже любив свою роботу та мав за щастя можливість працювати з талановитими людьми.

"Як же нам пощастило, що ми можемо бачити, як він робить те, що любив, навіть коли його вже немає з нами", - зазначили вони.

Ентоні Гед у "Баффі - винуващці вампірів" (кадр з серіалу)

Біографія та кар'єра актора

Ентоні Гед народився у Кемдені, Лондон. Творчий шлях розпочав у театрі, де зіграв у постановках "Генріх V", "Віяло леді Віндермір" та інших класичних виставах.

Згодом він здобув широку популярність завдяки ролі Руперта Джайлза - наставника головної героїні у серіалі "Баффі - переможниця вампірів". Саме ця роль зробила його впізнаваним у всьому світі.

Також актор з'являвся у комедійному шоу "Маленька Британія", знімався у фентезі-серіалі "Мерлін", "Розрив", у фільмах "Залізна леді" (The Iron Lady) і "The Inbetweeners Movie".

В останні роки він зіграв колишнього власника футбольного клубу Руперта Маніона у серіалі "Тед Лассо". Крім того, втілив епізодичну роль лорда Шеффілда в 2 сезоні "Бріджертонів".

З 1982 року перебував у стосунках з Сарою Фішер. У грудні 2025 року кохана актора померла. У пари залишилися дві доньки.

Ентоні Гед знімався в "Тед Лассо" (кадр з серіалу)