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Помер зірка "Поліцейської академії" Пітер Ван Норден: яким було життя актора

18:32 12.07.2026 Нд
2 хв
Останні дні він провів у лікарні
aimg Сюзанна Аль Маріді
Помер зірка "Поліцейської академії" Пітер Ван Норден: яким було життя актора Пітер Ван Норден (кадр з фільму)
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Американський актор Пітер Ван Норден, який запам'ятався глядачам фільмами "Поліцейська академія 2" та "Голий пістолет 2½", помер у 75 років. Він боровся з кількома хворобами.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на TMZ.

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Що відомо про смерть Пітера Ван Нордена

Актора не стало у четвер вранці в одній з лікарень Південної Каліфорнії.

Дружина Венді розповіла, що він пішов мирно після боротьби з кількома захворюваннями.

Детально називати діагнози кохана актора не стала. Відомо лише, що вона перебувала поруч в останні миті його життя.

Також у Пітера залишився син Роберт.

Помер зірка &quot;Поліцейської академії&quot; Пітер Ван Норден: яким було життя актораВан Норден у "Поліцейській академії" (кадр з фільму)

Біографія Пітера Ван Нордена

Актор народився 16 грудня 1950 року в Нью-Йорку. Кар'єру в Голлівуді розпочав у 1979-му, дебютувавши в комедії Squeeze Play.

Протягом наступних років він активно працював у кіно та на телебаченні, знявшись у стрічках і серіалах Blood Feud, The Stand та "Закусочна на шосе 66", де зіграв разом з Віллемом Дефо.

Найбільшу популярність йому принесли комедійні ролі. Глядачі могли запам'ятати його як офіцера Вінні Штульмана у фільмі "Поліцейська академія 2".

Також він зіграв колишнього главу адміністрації Білого дому Джона Сунуну у комедії "Голий пістолет 2½: Запах страху".

Крім того, Ван Норден багато років виступав на театральній сцені. Він грав у бродвейських постановках, а також у регіональних театрах США.

Останньою роботою актора стала минулорічна вистава "Corktown '39" в Лос-Анджелесі. Його виконання отримало схвальні відгуки місцевих театральних критиків.

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