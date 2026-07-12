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Умер звезда "Полицейской академии" Питер Ван Норден: какой была жизнь актера

18:32 12.07.2026 Вс
2 мин
Последние дни он провел в больнице
aimg Сюзанна Аль Мариди
Умер звезда "Полицейской академии" Питер Ван Норден: какой была жизнь актера Питер Ван Норден (кадр из фильма)
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Американский актер Питер Ван Норден, запомнившийся зрителям фильмами "Полицейская академия 2" и "Голый пистолет 2½", умер в 75 лет. Он боролся с несколькими заболеваниями.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TMZ.

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Что известно о смерти Питера Ван Нордена

Актера не стало в четверг утром в одной из больниц Южной Калифорнии.

Жена Венди рассказала, что он ушел мирно после борьбы с несколькими заболеваниями.

Подробно называть диагнозы возлюбленная актера не стала. Известно лишь, что она находилась рядом в последние мгновения его жизни.

Также у Питера остался сын Роберт.

Умер звезда &quot;Полицейской академии&quot; Питер Ван Норден: какой была жизнь актераВан Норден в "Полицейской академии" (кадр из фильма)

Биография Питера Ван Нордена

Актер родился 16 декабря 1950 года в Нью-Йорке. Карьеру в Голливуде начал в 1979-м, дебютировав в комедии Squeeze Play.

В последующие годы он активно работал в кино и на телевидении, снявшись в лентах и сериалах Blood Feud, The Stand и "Закусочная на шоссе 66", где сыграл вместе с Виллемом Дефо.

Наибольшую известность ему принесли комедийные роли. Зрители могли запомнить его в качестве офицера Винни Штульмана в фильме "Полицейская академия 2".

Также он сыграл бывшего главу администрации Белого дома Джона Сунуну в комедии "Голый пистолет 2½: Запах страха".

Кроме того, Ван Норден многие годы выступал на театральной сцене. Он играл в бродвейских постановках, а также региональных театрах США.

Последней работой актера стал прошлогодний спектакль "Corktown '39" в Лос-Анджелесе. Его исполнение получило одобрительные отзывы местных театральных критиков.

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