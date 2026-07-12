UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса

Помер зірка "Поліцейської академії" Пітер Ван Норден: яким було життя актора

18:32 12.07.2026 Нд
2 хв
Останні дні він провів у лікарні
aimg Сюзанна Аль Маріді
Пітер Ван Норден (кадр з фільму)

Американський актор Пітер Ван Норден, який запам'ятався глядачам фільмами "Поліцейська академія 2" та "Голий пістолет 2½", помер у 75 років. Він боровся з кількома хворобами.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на TMZ.

Читайте також: Помер зірка першого у світі серіалу про парамедиків

Що відомо про смерть Пітера Ван Нордена

Актора не стало у четвер вранці в одній з лікарень Південної Каліфорнії.

Дружина Венді розповіла, що він пішов мирно після боротьби з кількома захворюваннями.

Детально називати діагнози кохана актора не стала. Відомо лише, що вона перебувала поруч в останні миті його життя.

Також у Пітера залишився син Роберт.

Ван Норден у "Поліцейській академії" (кадр з фільму)

Біографія Пітера Ван Нордена

Актор народився 16 грудня 1950 року в Нью-Йорку. Кар'єру в Голлівуді розпочав у 1979-му, дебютувавши в комедії Squeeze Play.

Протягом наступних років він активно працював у кіно та на телебаченні, знявшись у стрічках і серіалах Blood Feud, The Stand та "Закусочна на шосе 66", де зіграв разом з Віллемом Дефо.

Найбільшу популярність йому принесли комедійні ролі. Глядачі могли запам'ятати його як офіцера Вінні Штульмана у фільмі "Поліцейська академія 2".

Також він зіграв колишнього главу адміністрації Білого дому Джона Сунуну у комедії "Голий пістолет 2½: Запах страху".

Крім того, Ван Норден багато років виступав на театральній сцені. Він грав у бродвейських постановках, а також у регіональних театрах США.

Останньою роботою актора стала минулорічна вистава "Corktown '39" в Лос-Анджелесі. Його виконання отримало схвальні відгуки місцевих театральних критиків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесуАктори