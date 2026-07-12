Помер зірка "Поліцейської академії" Пітер Ван Норден: яким було життя актора

Що відомо про смерть Пітера Ван Нордена

Актора не стало у четвер вранці в одній з лікарень Південної Каліфорнії.

Дружина Венді розповіла, що він пішов мирно після боротьби з кількома захворюваннями.

Детально називати діагнози кохана актора не стала. Відомо лише, що вона перебувала поруч в останні миті його життя.

Також у Пітера залишився син Роберт.

Ван Норден у "Поліцейській академії" (кадр з фільму)

Біографія Пітера Ван Нордена

Актор народився 16 грудня 1950 року в Нью-Йорку. Кар'єру в Голлівуді розпочав у 1979-му, дебютувавши в комедії Squeeze Play.

Протягом наступних років він активно працював у кіно та на телебаченні, знявшись у стрічках і серіалах Blood Feud, The Stand та "Закусочна на шосе 66", де зіграв разом з Віллемом Дефо.

Найбільшу популярність йому принесли комедійні ролі. Глядачі могли запам'ятати його як офіцера Вінні Штульмана у фільмі "Поліцейська академія 2".

Також він зіграв колишнього главу адміністрації Білого дому Джона Сунуну у комедії "Голий пістолет 2½: Запах страху".

Крім того, Ван Норден багато років виступав на театральній сцені. Він грав у бродвейських постановках, а також у регіональних театрах США.

Останньою роботою актора стала минулорічна вистава "Corktown '39" в Лос-Анджелесі. Його виконання отримало схвальні відгуки місцевих театральних критиків.