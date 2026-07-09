Померла Бонні Тайлер: її хіт "Holding Out for a Hero" знають мільйони

Пішла з життя легендарна співачка Бонні Тайлер, яка подарувала світу культові хіти "Holding Out for a Hero", "Total Eclipse of the Heart" та "It’s a Heartache". Артистці було 75 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву, опубліковану на сторінці співачки у Facebook.
Родина та команда артистки повідомили, що вона несподівано померла в лікарні у Португалії, де проходила лікування.
"Родина та команда Бонні з розбитим серцем повідомляють, що Бонні несподівано померла минулої ночі в лікарні в Португалії внаслідок хвороби, від якої вона лікувалася. Незабаром ми оприлюднимо додаткову заяву, але поки що просимо про конфіденційність, щоб пережити цю трагедію", - йдеться у дописі.
У травні співачку екстрено госпіталізували до лікарні у португальському Фару через важке захворювання кишечника. Після операції її ввели у медикаментозну кому. У червні на офіційному сайті повідомляли, що Тайлер прийшла до тями, однак залишалася у реанімації у важкому стані, через що були скасовані всі літні концерти.
Бонні Тайлер (справжнє ім'я - Гейнор Гопкінс) народилася 8 червня 1951 року у валлійському містечку Ск'юен. Світову популярність вона здобула наприкінці 1970-х, але справжньою суперзіркою стала у 1980-х.
Її унікальний хрипкий голос став результатом операції на голосових зв'язках. Саме ця особливість зробила артистку однією з найбільш упізнаваних виконавиць свого покоління.
У 1977 році вона підкорила чарти піснею "It's a Heartache", а вже за кілька років записала композицію "Total Eclipse of the Heart", яку для неї написав знаменитий продюсер і композитор Джим Стайнман. Пісня стала міжнародним феноменом, очолила американський "Billboard Hot 100", британський чарт і розійшлася мільйонами копій по всьому світу.
Не менш успішною стала й композиція "Holding Out for a Hero", яка прозвучала у фільмі "Footloose" і згодом стала однією з найвідоміших пісень 1980-х. Її неодноразово використовували у кіно, серіалах, рекламі та відеоіграх, завдяки чому вона отримала нове життя серед молодих слухачів.
За понад 50 років на сцені Бонні Тайлер випустила 18 студійних альбомів, продала десятки мільйонів платівок і отримала три номінації на премію "Греммі".
У 2013 році вона представляла Велику Британію на "Євробаченні" з піснею "Believe in Me", а у 2021 році випустила свій останній студійний альбом "The Best Is Yet to Come". У 2023-му артистка презентувала автобіографію "Straight from the Heart", у якій розповіла про свою більш ніж півстолітню музичну кар'єру.
Тайлер понад 50 років була одружена з Робертом Салліваном. Вони побралися у 1973 році й залишалися разом до останніх днів життя співачки.