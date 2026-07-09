Померла Бонні Тайлер: її хіт "Holding Out for a Hero" знають мільйони

Померла Бонні Тайлер

Родина та команда артистки повідомили, що вона несподівано померла в лікарні у Португалії, де проходила лікування.

"Родина та команда Бонні з розбитим серцем повідомляють, що Бонні несподівано померла минулої ночі в лікарні в Португалії внаслідок хвороби, від якої вона лікувалася. Незабаром ми оприлюднимо додаткову заяву, але поки що просимо про конфіденційність, щоб пережити цю трагедію", - йдеться у дописі.

У травні співачку екстрено госпіталізували до лікарні у португальському Фару через важке захворювання кишечника. Після операції її ввели у медикаментозну кому. У червні на офіційному сайті повідомляли, що Тайлер прийшла до тями, однак залишалася у реанімації у важкому стані, через що були скасовані всі літні концерти.

Хто така Бонні Тайлер

Бонні Тайлер (справжнє ім'я - Гейнор Гопкінс) народилася 8 червня 1951 року у валлійському містечку Ск'юен. Світову популярність вона здобула наприкінці 1970-х, але справжньою суперзіркою стала у 1980-х.

Її унікальний хрипкий голос став результатом операції на голосових зв'язках. Саме ця особливість зробила артистку однією з найбільш упізнаваних виконавиць свого покоління.

У 1977 році вона підкорила чарти піснею "It's a Heartache", а вже за кілька років записала композицію "Total Eclipse of the Heart", яку для неї написав знаменитий продюсер і композитор Джим Стайнман. Пісня стала міжнародним феноменом, очолила американський "Billboard Hot 100", британський чарт і розійшлася мільйонами копій по всьому світу.

Не менш успішною стала й композиція "Holding Out for a Hero", яка прозвучала у фільмі "Footloose" і згодом стала однією з найвідоміших пісень 1980-х. Її неодноразово використовували у кіно, серіалах, рекламі та відеоіграх, завдяки чому вона отримала нове життя серед молодих слухачів.

Кар'єра тривала понад пів століття

За понад 50 років на сцені Бонні Тайлер випустила 18 студійних альбомів, продала десятки мільйонів платівок і отримала три номінації на премію "Греммі".

У 2013 році вона представляла Велику Британію на "Євробаченні" з піснею "Believe in Me", а у 2021 році випустила свій останній студійний альбом "The Best Is Yet to Come". У 2023-му артистка презентувала автобіографію "Straight from the Heart", у якій розповіла про свою більш ніж півстолітню музичну кар'єру.

Тайлер понад 50 років була одружена з Робертом Салліваном. Вони побралися у 1973 році й залишалися разом до останніх днів життя співачки.