Померла зірка першого в світі серіалу про парамедиків "Надзвичайна ситуація" Рендольф Мантут

Американський актор Рендольф Мантут, який здобув популярність завдяки ролі парамедика Джонні Гейджа в культовому серіалі "Надзвичайна ситуація" ("Emergency!"), помер у віці 80 років.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Hollywood Reporter.
Про смерть актора повідомив його брат Дональд. За його словами, Мантута не стало у хоспісі в місті Вентура, штат Каліфорнія. Поруч із ним до останнього були рідні та близькі друзі.
Також відомо, що артист тривалий час боровся з онкологічними захворюваннями. У різні роки лікарі діагностували в нього рак горла та рак підшлункової залози. Останнім часом хвороба значно погіршила його стан.
Найбільшу популярність актор здобув 1972 року після виходу серіалу "Надзвичайна ситуація!", де зіграв парамедика Джонні Гейджа. Проєкт виходив шість сезонів і став одним із перших телесеріалів, що розповідав про роботу працівників екстреної медичної допомоги. Під час зйомок Мантут сам виконував більшість трюків.
Після успіху парамедичного шоу актор знімався й в інших популярних серіалах:
Протягом багатьох років він також підтримував пожежників, парамедиків і працівників швидкої допомоги, беручи участь у різних благодійних та професійних ініціативах.
Рендольф Мантут народився в Сакраменто, навчався в Американській академії драматичних мистецтв у Нью-Йорку. Після себе він залишив дружину Крістен, брата Дональда та сестру Тоню.