Умерла звезда первого в мире сериала о парамедиках "Чрезвычайная ситуация" Рендольф Мантут

Американский актер Рендольф Мантут, получивший известность благодаря роли парамедика Джонни Гейджа в культовом сериале "Чрезвычайная ситуация" ("Emergency!"), скончался в возрасте 80 лет.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на Hollywood Reporter.
О смерти актера сообщил его брат Дональд. По его словам, Мантута не стало в хосписе в Вентуре, штат Калифорния. Рядом с ним до последнего родные и близкие друзья.
Также известно, что артист долго боролся с онкологическими заболеваниями. В разные годы врачи диагностировали рак горла и рак поджелудочной железы. В последнее время болезнь значительно усугубила его состояние.
Наибольшую популярность актер приобрел в 1972 году после выхода сериала "Чрезвычайная ситуация!", где сыграл парамедика Джонни Гейджа. Проект выходил шесть сезонов и стал одним из первых телесериалов, рассказывающих о работе работников экстренной медицинской помощи. Во время съемок Мантут сам производил большинство трюков.
После успеха парамедицинского шоу актер снимался и в других популярных сериалах:
В течение многих лет он также поддерживал пожарных, парамедиков и работников скорой помощи, принимая участие в различных благотворительных и профессиональных инициативах.
Рендольф Мантут родился в Сакраменто, обучался в Американской академии драматических искусств в Нью-Йорке. После себя он оставил жену Кристен, брата Дональда и сестру Тоню.