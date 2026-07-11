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Умерла звезда первого в мире сериала о парамедиках "Чрезвычайная ситуация" Рендольф Мантут

13:02 11.07.2026 Сб
2 мин
Лента насчитывала шесть сезонов и считалась самой популярной киноработой того времени
aimg Наталия Крижановская
Рендольф Мантут (фото: instagram.com/randolphrandymantooth)

Американский актер Рендольф Мантут, получивший известность благодаря роли парамедика Джонни Гейджа в культовом сериале "Чрезвычайная ситуация" ("Emergency!"), скончался в возрасте 80 лет.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на Hollywood Reporter.

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Тяжелый недуг унес жизни актера

О смерти актера сообщил его брат Дональд. По его словам, Мантута не стало в хосписе в Вентуре, штат Калифорния. Рядом с ним до последнего родные и близкие друзья.

Также известно, что артист долго боролся с онкологическими заболеваниями. В разные годы врачи диагностировали рак горла и рак поджелудочной железы. В последнее время болезнь значительно усугубила его состояние.

Звезда первого в мире сериала о работе парамедиков

Наибольшую популярность актер приобрел в 1972 году после выхода сериала "Чрезвычайная ситуация!", где сыграл парамедика Джонни Гейджа. Проект выходил шесть сезонов и стал одним из первых телесериалов, рассказывающих о работе работников экстренной медицинской помощи. Во время съемок Мантут сам производил большинство трюков.

После успеха парамедицинского шоу актер снимался и в других популярных сериалах:

  • "Даллас",
  • "Ангелы Чарли",
  • "Лодка любви",
  • "Генеральный госпиталь,
  • "Мыслить, как преступник",
  • "Говорящая с привидениями",
  • "Сыновья анархии".

В течение многих лет он также поддерживал пожарных, парамедиков и работников скорой помощи, принимая участие в различных благотворительных и профессиональных инициативах.

Актер Рэндольф Мантут (фото: instagram.com/randolphrandymantooth)

Рендольф Мантут родился в Сакраменто, обучался в Американской академии драматических искусств в Нью-Йорке. После себя он оставил жену Кристен, брата Дональда и сестру Тоню.

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