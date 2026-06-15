Померла зірка серіалу "Альф" Енн Шедін: якою вона була у житті

Американська акторка Енн Шедін, найбільш відома за роллю Кейт Таннер у культовому серіалі "Альф", померла у 77 років. За життя вона була яскравою та талановитою особистю, яка подарувала світові чимало добра.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву рідних зірки у Fecebook .

Що відомо про смерть Енн Шедін

У повідомленні близькі зазначили, що акторка "мирно пішла з життя", залишивши по собі яскраву творчу спадщину, почуття гумору та безліч теплих спогадів для рідних і друзів.

Родина назвала її людиною неймовірної енергії, яка захоплювалася мистецтвом, створювала прикраси власноруч, писала картини, займалася скульптурою та дуже любила тварин.

“Без неї ми почуваємося втраченими. Ми так сильно її любили, як і всі, хто її знав.

Вона була справжньою силою. І уявити собі життя без неї неможливо. Але вона казала: "Я завжди з вами". І вона має рацію. Спогади, твори мистецтва, щирий сміх, прикраси ручної роботи, олійні картини, скульптури,костюми та загальна радість життя залишаються з нами", - написали рідні.

У Енн залишилися чоловік Крістофер Барретт, з яким вона прожила у шлюбі 55 років, донька Тейлор Барретт, невістка Гіларі Флінн, сестра Сарабет Шедін, брат Роланд "Тоні" Шедін та інші члени родини.

Водночас причину смерті родина не розкрила.

Біографія Енн Шедін

Народилася 8 січня 1949 року під ім'ям Луанн Рут Шедін у штаті Орегон. Вона росла на фермі поблизу Портленд та ще з дитинства захоплювалася театром.

Перші вистави влаштовувала вже у шестирічному віці, а згодом навчалася акторської майстерності у Portland Civic Theater. Також Шедін грала у місцевих театральних постановках на Гаваях, навчалася в Portland State University та Fort Wright College, після чого переїхала до Нью-Йорка, щоб розпочати професійну акторську кар'єру.

Акторка знімалася у серіалах "Paper Dolls, Emergency!" та "Simon & Simon", але найбільшу популярність їй принесла роль Кейт Таннер у ситкомі "Альф".

Енн Шедін з акторами серіалу "Альф" (фото: Getty Images)

Серіал, який виходив на телеканалі NBC з 1986 по 1990 рік, розповідав історію кумедного прибульця, який випадково опинився в гаражі звичайної американської родини та став частиною їхнього життя.

Якось в інтерв'ю People Шедін зізналася, що робота над шоу була непростою через складний технічний процес. Запис одного 30-хвилинного епізоду міг тривати до 25 годин.