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Умерла звезда сериала "Альф" Энн Шедин: какой она была в жизни

15:24 15.06.2026 Пн
3 мин
Актриса создавала украшения, писала картины и не только
aimg Сюзанна Аль Мариди
Умерла звезда сериала "Альф" Энн Шедин: какой она была в жизни Энн Шедин умерла - что известно (фото: Getty Images)
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Американская актриса Энн Шедин, наиболее известная по роли Кейт Таннер в культовом сериале "Альф", умерла в 77 лет. При жизни она была яркой и талантливой личностью, которая подарила миру немало добра.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление родных звезды в Fecebook.

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Что известно о смерти Энн Шедин

В сообщении близкие отметили, что актриса "мирно ушла из жизни", оставив после себя яркое творческое наследие, чувство юмора и множество теплых воспоминаний для родных и друзей.

Семья назвала ее человеком невероятной энергии, которая увлекалась искусством, создавала украшения собственноручно, писала картины, занималась скульптурой и очень любила животных.

"Без нее мы чувствуем себя потерянными. Мы так сильно ее любили, как и все, кто ее знал.
Она была настоящей силой. И представить себе жизнь без нее невозможно. Но она говорила: "Я всегда с вами". И она была права. Воспоминания, произведения искусства, искренний смех, украшения ручной работы, масляные картины, скульптуры, костюмы и общая радость жизни остаются с нами", - написали родные.

У Энн остались муж Кристофер Барретт, с которым она прожила в браке 55 лет, дочь Тейлор Барретт, невестка Хилари Флинн, сестра Сарабет Шедин, брат Роланд "Тони" Шедин и другие члены семьи.

В то же время причину смерти семья не раскрыла.

Биография Энн Шедин

Родилась 8 января 1949 года под именем Луанн Рут Шедин в штате Орегон. Она росла на ферме вблизи Портленда и еще с детства увлекалась театром.

Первые спектакли устраивала уже в шестилетнем возрасте, а впоследствии училась актерскому мастерству в Portland Civic Theater. Также Шедин играла в местных театральных постановках на Гавайях, училась в Portland State University и Fort Wright College, после чего переехала в Нью-Йорк, чтобы начать профессиональную актерскую карьеру.

Актриса снималась в сериалах "Paper Dolls, Emergency!" и "Simon & Simon", но наибольшую известность ей принесла роль Кейт Таннер в ситкоме "Альф".

Умерла звезда сериала &quot;Альф&quot; Энн Шедин: какой она была в жизниЭнн Шедин с актерами сериала "Альф" (фото: Getty Images)

Сериал, который выходил на телеканале NBC с 1986 по 1990 год, рассказывал историю забавного пришельца, который случайно оказался в гараже обычной американской семьи и стал частью их жизни.

Как-то в интервью People Шедин призналась, что работа над шоу была непростой из-за сложного технического процесса. Запись одного 30-минутного эпизода могла длиться до 25 часов.

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