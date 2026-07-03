"Позашлюбний син" Віктора Павліка зворушливо оголосив про поповнення в родині (відео)

Щемливі кадри і знімок УЗД

На кадрах співак разом із коханою та старшим сином Денисом по черзі кладуть долоні на живіт майбутньої мами, після чого прибирають руки, відкриваючи знімок УЗД. Саме так подружжя оголосило, що незабаром у їхній сім'ї з'явиться ще одна дитина.

Своє відео щаслива сім'я підписала коротко і лаконічно.

"В нашій родині сталось диво. Нарешті ми ділимось цією новиною із вами" - йдеться в тексті допису.

Під зворушливим відео друзі, колеги та шанувальники творчості артиста вітають його з майбутнім поповненням.

"Така гарна новина! Якщо чесно, то я вже давно помітила! Дуже-дуже раді за вас!!! Вітаємо!"

"Вітаємо! Легкої вагітності!"

"Вітання від нашої родини! Нехай все буде добре!"

"Яка гарна новина зранку. Я вітаю вас! Нехай вагітність проходить легко!"

"Оце так з добрим ранком! Посмішка не сходить від радості за вас!!!! Щиро вітаєм!"

Чому Віталія називають "позашлюбним сином" Павліка

Ім'я Віталія Лобача останнім часом часто пов'язують із відомим українським співаком Віктором Павліком, а в мережі його навіть жартома називають "позашлюбним сином" народного артиста.

Причиною стали численні коментарі користувачів, які помітили їхню зовнішню схожість, а також схожий стиль виконання пісень. Через це в соцмережах почали з'являтися жарти та припущення про нібито родинний зв'язок між співаками. Насправді жодних підтверджень цьому немає - це лише вигадка користувачів інтернету.

Згодом на ці чутки відреагував і сам Павлік. Під час розмови з дружиною Катериною Реп'яховою він у жартівливій формі заявив, що Лобач нібито є його "позашлюбним сином", чим лише підігрів інтерес публіки.

Пізніше артисти вирішили обіграти цю історію та записали спільну пісню "Ягоди", остаточно перетворивши інтернет-мем на творчу колаборацію.