Прем'єри нового "Бетмена" з Робертом Паттінсоном наступного року не буде: в чому причина

Шанувальникам Темного лицаря доведеться запастися терпінням. Warner Bros. і DC Studios вкотре змінили дату виходу "Бетмена 2", через що чекати на продовження історії доведеться ще довше. Разом із цим студія оновила графік прем'єр і кількох інших великих проєктів.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на Hollywoodreporter .

"Бетмен 2" вийде майже на пів року пізніше

Warner Bros. Pictures і DC Studios офіційно відклали прем'єру фільму "Бетмен 2". Тепер стрічка з'явиться в кінотеатрах IMAX 18 лютого 2028 року, хоча раніше її планували випустити 1 жовтня 2027-го.

Цікаво, що це вже не перше перенесення супергеройського фільму. Спочатку сиквел мав побачити світ ще 3 жовтня 2025 року, однак через страйки сценаристів і акторів у Голлівуді в 2023 році виробництво суттєво затрималося.

У Warner Bros. пояснили, що додатковий час потрібен для завершення постпродакшну. Крім цього, нова дата є вигіднішою для прокату, адже припадає на довгий святковий вікенд у США, що може позитивно вплинути на касові збори.

Крім того, студія фактично повернула реліз до того самого періоду року, коли вийшла перша частина. У 2022 році "Бетмен" стартував дуже успішно, заробивши 134 мільйони доларів у США та понад 770 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Warner Bros. оновила й графіки інших прем'єр

Перенесення "Бетмена 2" стало частиною масштабного оновлення розкладу релізів студії. На дату, яку раніше займав фільм про Темного лицаря, тепер вийде нова науково-фантастична картина Джей Джея Абрамса "Велике потойбіччя".

Головні ролі у стрічці виконають Глен Павелл і Дженна Ортега. Спочатку її планували випустити 13 листопада 2026 року, але тепер прем'єра відбудеться 1 жовтня 2027-го. Фільм покажуть у форматі IMAX, а також він матиме двотижневий прокат у форматі IMAX 70 мм.

Для Джей Джея Абрамса це стане першою режисерською роботою після виходу фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" у 2019 році.

Зміни торкнулися й інших проєктів Warner Bros. Так, трилер "Обережно паніка" режисера Сема Есмейла перенесли з 26 лютого на 9 квітня 2027 року. Водночас фільм жахів "Помста Ла Йорони" навпаки вийде раніше - 26 лютого замість 9 квітня 2027-го.

Попри зміну дати прем'єри, творча команда "Бетмена 2" залишається незмінною. Режисером знову виступить Метт Рівз, а до своїх ролей повернуться Роберт Паттінсон, Енді Серкіс і Колін Фаррелл. Також до акторського складу приєднаються Скарлетт Йоганссон і Себастіан Стен.