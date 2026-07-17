Премьеры нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в следующем году не будет: в чем причина

Поклонникам Темного рыцаря придется запастись терпением. Warner Bros. и DC Studios в очередной раз изменили дату выхода "Бэтмена 2", из-за чего ждать продолжения истории придется еще дольше. При этом студия обновила график премьер и нескольких других крупных проектов.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Hollywoodreporter .

"Бэтмен 2" выйдет почти на полгода позже

Warner Bros. Pictures и DC Studios официально отложили премьеру фильма "Бэтмен 2". Теперь лента появится в кинотеатрах IMAX 18 февраля 2028, хотя раньше ее планировали выпустить 1 октября 2027-го.

Интересно, что это уже не первый перенос супергеройского фильма. Сначала сиквел должен был увидеть свет еще 3 октября 2025 года, однако из-за стачек сценаристов и актеров в Голливуде в 2023 году производство существенно задержалось.

У Warner Bros. объяснили, что дополнительное время нужно для завершения постпродакшна. Кроме этого, новая дата выгоднее проката, ведь приходится на длинный праздничный уикенд в США, что может положительно повлиять на кассовые сборы.

Кроме того, студия фактически вернула релиз к тому же периоду года, когда вышла первая часть. В 2022 году "Бэтмен" стартовал очень успешно, заработав 134 миллиона долларов в США и более 770 миллионов долларов в мировом прокате.

Warner Bros. обновила и графики других премьер

Перенос "Бэтмена 2" стал частью масштабного обновления расписания релизов студии. На дату, которую раньше занимал фильм о Темном рыцаре, теперь выйдет новая научно-фантастическая картина Джей Джея Абрамса "Большая потусторонняя сторона".

Главные роли в ленте исполнят Глен Павелл и Дженна Ортега. Сначала ее планировали выпустить 13 ноября 2026, но теперь премьера состоится 1 октября 2027-го. Фильм покажут в формате IMAX, а также будет иметь двухнедельный прокат в формате IMAX 70 мм.

Для Джей Джея Абрамса это станет первой режиссерской работой после выхода фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" в 2019 году.

Изменения затронули и другие проекты Warner Bros. Так, триллер "Осторожно паника" режиссера Сэма Эсмейла перенесли с 26 февраля на 9 апреля 2027 года. В то же время фильм ужасов "Месть Ла Йороны" наоборот выйдет раньше - 26 февраля вместо 9 апреля 2027 года.

Несмотря на смену даты премьеры, творческая команда "Бэтмена 2" остается неизменной. Режиссером снова выступит Мэтт Ривз, а к своим ролям вернутся Роберт Паттинсон, Энди Серкис и Колин Фаррелл. Также к актерскому составу присоединятся Скарлетт Йоганссон и Себастиан Стэн.