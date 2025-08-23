ua en ru
Меган Маркл та принц Гаррі можуть випустити фільм про принцесу Діану: що відомо

Субота 23 серпня 2025 17:48
Фільм про принцесу Діану може вийти в 2027 році (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Герцоги Сассекські, Меган Маркл та принц Гаррі, уклали нову угоду з Netflix, в межах якої розглядають можливість створення документального фільму про принцесу Діану.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Нова угода Меган і Гаррі з Netflix: що відомо

Подружжя підписали новий багаторічний контракт зі стримінговим сервісом. Це так звана "угода першого перегляду" (first-look deal), в межах якої Netflix отримує право першим оцінити будь-які проєкти пари від їхньої компанії Archewell Productions і придбати їх.

Нова угода з Netflix також покриває витрати на персонал і операції для їхньої компанії. Це гарантує, що подружжя й надалі матиме стабільну платформу для творчих проєктів.

Вже скоро стартує другий сезон лайфстайл-шоу "З любов'ю, Меган". У грудні вийде різдвяний спецвипуск, а згодом документальний фільм "Masaka Kids, A Rhythm Within" про дітей з Уганди.

Цього року у пари завершується попередній контракт з компанією на 100 мільйонів фунтів, що породило чимало розмов про подальшу долю їхніх проєктів. Проте, вочевидь, стримінговий сервіс вирішив продовжити співпрацю.

Меган Маркл та Принц Гаррі (фото: Getty Images)

Що відомо про документальний фільм про принцесу Діану

Повідомляється, що принц Гаррі обговорює можливість випуску документального фільму, присвяченого його матері. Його планують присвятити 30-й річниці трагічної загибелі леді Ді, яка припаде на 2027 рік.

Інсайдери вважають, що Netflix "з радістю скористався б можливістю", якби принц Гаррі погодився очолити проєкт.

Раніше герцог Сассекський вже брав участь у проєкті на честь матері, зокрема у фільмі "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" у 2017 році.

У цьому фільмі він разом з братом Вільямом розповів про дитинство та вплив матері на їхнє життя.

