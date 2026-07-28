"Прийшов на концерт": Ірина Федишин розповіла, як шанувальник з автографом став її чоловіком (фото)

Перше знайомство

На честь річниці співачка вирішила пригадати початок їхніх стосунків. Виявилося, що колись Віталій прийшов на концерт Ірини зовсім не для того, щоб познайомитися з майбутньою дружиною. Він хотів лише отримати автограф артистки.

Однак ця зустріч стала особливою для обох. Згодом їхнє знайомство переросло у кохання, а через деякий час пара вирішила одружитися.

"Колись один хлопець прийшов на мій концерт за автографом… А сьогодні він мій чоловік", - зворушливо пригадала артистка.

Два десятки років разом

Ірина та Віталій створили сім'ю 20 років тому. На той момент артистці було лише 19 років. Попри те, що дехто вважав такий крок занадто раннім, співачка зізналася, що жодного разу не пошкодувала про своє рішення.

За два десятиліття подружнього життя у пари народилися діти. Разом вони пережили чимало щасливих моментів, труднощів та важливих подій. Ірина наголосила, що найціннішим для неї залишається те, що вони з чоловіком завжди проходили цей шлях разом.

"20 років тому ми сказали одне одному найважливіше "Так". Мені тоді було лише 19 років. Хтось казав, що це зарано. Але я жодного дня про це не пошкодувала. Бо за ці двадцять років ми досягли найціннішого - це наші діти. А ще тисячі спогадів, радість, труднощі, перемоги, сльози, обійми, дороги, мрії. І найголовніше - ми завжди були разом", - написала вона.

У річницю шлюбу Федишин також звернулася до чоловіка зі словами подяки. Співачка зізналася, що особливо цінує його любов, підтримку та турботу, а також те, що він продовжує вірити в неї навіть у складні періоди.

"Дякую тобі, коханий, за те, що всі ці роки ти поруч. За любов, підтримку, турботу і за віру в мене, навіть тоді, коли було непросто. Я щаслива, що у мене такий люблячий, надійний, турботливий чоловік. З річницею нас, Віталіку. Люблю тебе. І з кожним роком - ще сильніше", - зворушливо привітала чоловіка вона.