Проблемы с психическим здоровьем и не только: новые детали последних дней звезды "Прослушки" Джеймса Ренсона

Официальный отчет судмедэкспертизы пролил свет на обстоятельства трагедии и психическое состояние актера Джеймса Рэнсона перед смертью. Известно, что он долго боролся с внутренними проблемами, о которых ранее говорил публично.

Новые детали о трагедии

Судебно-медицинский отчет округа Лос-Анджелес подтвердил, что Джеймс Ренсон скончался в декабре 2025 года в результате самоубийства. В документе отмечается, что актер был обнаружен без сознания 19 декабря, а медики констатировали смерть около 14:25.

Также подчеркивается, что на месте происшествия не была обнаружена предсмертная записка или признаки постороннего вмешательства. Однако найдены отпускаемые по рецепту лекарства, а во рту актера - "несколько маленьких белых мешочков".

Кроме того, из материалов дела известно, что Ренсон "имел суицидальные мысли", хотя ранее не сообщалось о попытках самоубийства. Перед смертью он говорил о намерении "покончить жизнь самоубийством" и потребности обратиться в больницу из-за "неопределенных проблем с психическим здоровьем". Это указывает на продолжительное сложное психологическое состояние актера.

Что предшествовало трагедии

Ранее Ренсон лично откровенно рассказывал о борьбе с зависимостью от опиоидных обезболивающих и героина. Он вспоминал, что несколько раз был на грани смерти и проходил через периоды тяжелой зависимости.

"Я начал употреблять рецептурные обезболивающие. Стал зависим от этих таблеток, а когда ты наркоман, ты делаешь все, чтобы их получить. В конце концов, я обдирал многих врачей, воровал кучу рецептурных брошюр. Я начал эту аферу, но потом нескольких моих друзей за это арестовали. Так что я перешел на героин, потому что его было гораздо легче достать", - рассказывал он в своих интервью.

Известно также, что в 2006 году актер прошел реабилитацию и заявлял, что с тех пор оставался трезвым, однако в прошлом был и попытки самоубийства.

"Я чуть не умер несколько раз. Однажды я действительно умер и меня вернули к жизни. Потом меня несколько раз арестовывали. В последний раз, когда меня арестовали, я вышел из тюрьмы, вернулся домой, взял пару пачек героина и попытался накуриться, но это больше не сработало. Это было самое страшное. голове", - объяснял свое состояние актер.

Что известно об актере

Джеймс Ренсон был американским актером, родившимся в Балтиморе и построившим карьеру в кино и на телевидении. Наибольшую популярность он приобрел благодаря роли Зигги Соботки во втором сезоне сериала "Прослушка".

Впоследствии он появлялся в известных фильмах, среди которых "It: Chapter Two" и "The Black Phone", часто исполняя драматические и напряженные роли.

В своей работе Ренсон сотрудничал с известными режиссерами и активно снимался в разных жанрах, но больше всего – в криминальных и хоррор-проектах. У него была узнаваемая актерская манера и характерный экранный образ.

В декабре 2025 года стало известно о его смерти в Лос-Анджелесе в возрасте 46 лет.