ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Проблемы с психическим здоровьем и не только: новые детали последних дней звезды "Прослушки" Джеймса Ренсона

18:39 02.07.2026 Чт
3 мин
В анамнезе актера были суицидальные мысли
aimg Наталия Крижановская
Проблемы с психическим здоровьем и не только: новые детали последних дней звезды "Прослушки" Джеймса Ренсона Джеймс Рэнсон (фото: Getty Image)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Официальный отчет судмедэкспертизы пролил свет на обстоятельства трагедии и психическое состояние актера Джеймса Рэнсона перед смертью. Известно, что он долго боролся с внутренними проблемами, о которых ранее говорил публично.

Об этом РБК-Украина пишет со ссылкой на Entertainment Weekly.

Больше интересного: Названа настоящая причина смерти Дэви Чейз, сыгравшая Самару в фильме "Звонок"

Новые детали о трагедии

Судебно-медицинский отчет округа Лос-Анджелес подтвердил, что Джеймс Ренсон скончался в декабре 2025 года в результате самоубийства. В документе отмечается, что актер был обнаружен без сознания 19 декабря, а медики констатировали смерть около 14:25.

Также подчеркивается, что на месте происшествия не была обнаружена предсмертная записка или признаки постороннего вмешательства. Однако найдены отпускаемые по рецепту лекарства, а во рту актера - "несколько маленьких белых мешочков".

Кроме того, из материалов дела известно, что Ренсон "имел суицидальные мысли", хотя ранее не сообщалось о попытках самоубийства. Перед смертью он говорил о намерении "покончить жизнь самоубийством" и потребности обратиться в больницу из-за "неопределенных проблем с психическим здоровьем". Это указывает на продолжительное сложное психологическое состояние актера.

Что предшествовало трагедии

Ранее Ренсон лично откровенно рассказывал о борьбе с зависимостью от опиоидных обезболивающих и героина. Он вспоминал, что несколько раз был на грани смерти и проходил через периоды тяжелой зависимости.

"Я начал употреблять рецептурные обезболивающие. Стал зависим от этих таблеток, а когда ты наркоман, ты делаешь все, чтобы их получить. В конце концов, я обдирал многих врачей, воровал кучу рецептурных брошюр. Я начал эту аферу, но потом нескольких моих друзей за это арестовали. Так что я перешел на героин, потому что его было гораздо легче достать", - рассказывал он в своих интервью.

Известно также, что в 2006 году актер прошел реабилитацию и заявлял, что с тех пор оставался трезвым, однако в прошлом был и попытки самоубийства.

"Я чуть не умер несколько раз. Однажды я действительно умер и меня вернули к жизни. Потом меня несколько раз арестовывали. В последний раз, когда меня арестовали, я вышел из тюрьмы, вернулся домой, взял пару пачек героина и попытался накуриться, но это больше не сработало. Это было самое страшное. голове", - объяснял свое состояние актер.

Что известно об актере

Джеймс Ренсон был американским актером, родившимся в Балтиморе и построившим карьеру в кино и на телевидении. Наибольшую популярность он приобрел благодаря роли Зигги Соботки во втором сезоне сериала "Прослушка".

Впоследствии он появлялся в известных фильмах, среди которых "It: Chapter Two" и "The Black Phone", часто исполняя драматические и напряженные роли.

В своей работе Ренсон сотрудничал с известными режиссерами и активно снимался в разных жанрах, но больше всего – в криминальных и хоррор-проектах. У него была узнаваемая актерская манера и характерный экранный образ.

В декабре 2025 года стало известно о его смерти в Лос-Анджелесе в возрасте 46 лет.

Больше интересного:

Умер Виктор Уиллис - фронтмен Village People и голос хита, обожающий Трамп

Умер музыкальный гений Клайв Дэвис, подаривший миру Уитни Хьюстон

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Шоу-бизнес Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Аналитика
Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics