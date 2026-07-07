Раптово померла відома співачка і зірка легендарного хіта "Party Rock Anthem": що сталося

Що відомо про смерть співачки

Про втрату артистки стало відомо 7 липня. Колишні учасниці гурту GRL: Еммалін Естрада, Наташа Слейтон і Паула ван Оппен опублікували спільну заяву, в якій висловили глибокий сум через смерть подруги.

"З великим сумом ми повідомляємо про смерть нашої коханої Лорен. Наші серця розбиті, і ми не можемо висловити, як багато вона для нас значила. Ми назавжди збережемо любов, сміх і незліченні спогади, які вона нам подарувала. Її прекрасний дух торкнувся багатьох життів, і ми будемо дуже сумувати за нею", йдеться в тексті повідомлення.

Наразі офіційна причина смерті артистки не розголошується. У співачки залишилася шестирічна донька Гарлоу, яку вона виховувала разом із танцівником Кенні Вормальдом.

Чим запам'яталася Лорен Беннетт

Музичний шлях Лорен розпочався ще 2007 року, коли вона увійшла до складу жіночого гурту "Paradiso Girls". Їхній дебютний трек "Patron Tequila", записаний за участю Lil Jon та Eve, швидко став популярним на танцювальних майданчиках. Однак уже за кілька років колектив припинив існування.

Після цього Беннетт розпочала сольну кар'єру та співпрацювала з такими відомими артистами, як CeeLo Green, will.i.am і Pussycat Dolls. Світову популярність їй принесла участь у записі композиції "Party Rock Anthem" гурту LMFAO, яка 2011 року очолила американський чарт Billboard Hot 100 на шість тижнів, а також чотири тижні утримувала першу сходинку британського хіт-параду.

Крім того, саме 2011 року співачка й доєдналася до гурту GRL, створеного за участю хореографині Робін Антін, яка раніше працювала з Pussycat Dolls. Разом із колективом вона випустила сингл "Vacation" для саундтреку до фільму "Смурфики 2", а згодом взяла участь у записі пісні "Wild Wild Love" разом із Pitbull.

Вже 2014 року гурт представив свій дебютний мініальбом, який став останньою великою роботою Лорен у складі GRL.