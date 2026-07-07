Внезапно умерла известная певица и звезда легендарного хита "Party Rock Anthem": что случилось

Что известно о смерти певицы

О потере артистки стало известно 7 июля. Бывшие участницы группы GRL: Эммалин Эстрада, Наташа Слейтон и Паула ван Оппен опубликовали совместное заявление, в котором выразили глубокую грусть из-за смерти подруги.

"С большой грустью мы сообщаем о смерти нашей любимой Лорен. Наши сердца разбиты, и мы не можем выразить, как много она для нас значила. Мы навсегда сохраним любовь, смех и бесчисленные воспоминания, которые она нам подарила. Ее прекрасный дух коснулся многих жизней, и мы будем очень скучать по ней", - говорится в тексте публикации.

Пока официальная причина смерти артистки не разглашается. У певицы осталась шестилетняя дочь Гарлоу, которую она воспитывала вместе с танцовщиком Кенни Уормальдом.

Чем запомнилась Лорен Беннетт

Музыкальный путь Лорен начался еще в 2007 году, когда она вошла в состав женской группы "Paradiso Girls". Их дебютный трек "Patron Tequila", записанный с участием Lil Jon и Eve, быстро стал популярен на танцевальных площадках. Однако уже через несколько лет коллектив прекратил существование.

После этого Беннетт начала сольную карьеру и сотрудничала с известными артистами, как CeeLo Green, will.i.am и Pussycat Dolls. Мировую известность ей принесла участие в записи композиции "Party Rock Anthem" группы LMFAO, которая в 2011 году возглавила американский чарт Billboard Hot 100 на шесть недель, а также четыре недели удерживала первую строчку британского хит-парада.

Кроме того, именно в 2011 году певица и присоединилась к группе GRL, созданной с участием хореографини Робин Антон, ранее работавшей с Pussycat Dolls. Вместе с коллективом она выпустила сингл "Vacation" для саундтрека к фильму "Смурфики 2", а затем приняла участие в записи песни "Wild Wild Love" вместе с Pitbull.

Уже в 2014 году группа представила свой дебютный миниальбом, ставший последней большой работой Лорен в составе GRL.