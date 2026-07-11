"Самий мінімум": Віктор Павлік здивував сумою витрат на місяць у Києві

Життя у столиці потребує чималих витрат, особливо коли йдеться про велику родину. Віктор Павлік відверто розповів, яку суму вважає необхідною для комфортного життя та на що щомісяця витрачає найбільше коштів.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на інтерв'ю співака у програмі блогерки Ангеліни Пічик.

Скільки грошей потрібно для життя в Києві

Народний артист України переконаний, що одній людині для комфортного життя в столиці потрібно щонайменше тисяча доларів - тобто близько 44 тисяч гривень.

"Ну 1000 доларів мінімум. Тобто 44 тисячі гривень - це якийсь такий самий мінімум", - сказав артист.

Однак, за словами Павліка, його родина витрачає значно більше. Співак зізнався, що лише на базові потреби щомісяця йде близько 100 тисяч гривень.

"Ну, напевно, мені треба х2 до того, що я казав про мінімальну суму. Порядку 100 тисяч гривень, якось так", - зазначив він.

На що йдуть найбільші суми

Артист розповів, що разом із дружиною Катериною Репяховою оплачує оренду квартири для тещі, яка обходиться у 20 тисяч гривень на місяць. Окремою статтею витрат є паркінг для двох автомобілів - 14 тисяч гривень, а також дитячий садок для сина Михасика, за який родина платить 27 тисяч гривень щомісяця. Крім цього, Павлік враховує витрати на пальне та інші повсякденні потреби.

Що відомо про Віктора Павліка та його родину

Народний артист України та один із найвідоміших українських співаків, який понад 30 років виступає на сцені. За свою кар'єру він записав десятки популярних пісень, серед яких "Шикидим", "Ні обіцянок, ні пробачень" та "Ти подобаєшся мені". Попри багаторічну творчу діяльність, артист продовжує активно гастролювати та записувати нові композиції.





Із блогеркою Катериною Репяховою співак перебуває у стосунках близько десяти років. У 2020 році пара офіційно одружилася, а вже за кілька місяців у них народився син Михасик. Різниця у віці між подружжям становить 28 років, однак Павлік неодноразово наголошував, що ніколи не вважав це перешкодою для їхнього кохання.

Родина Віктора Павліка (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Сьогодні Катерина є не лише дружиною артиста, а й його концертною директоркою. Вона займається організацією виступів, допомагає чоловікові в роботі та супроводжує його у більшості творчих проєктів.