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"Самый минимум": Виктор Павлик удивил суммой расходов на месяц в Киеве

14:56 11.07.2026 Сб
2 мин
Артист озвучил базовые расходы семьи
aimg Наталия Крижановская
"Самый минимум": Виктор Павлик удивил суммой расходов на месяц в Киеве Виктор Павлик (фото: instagram.com/angelina_pichik)
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Жизнь в столице требует больших затрат, особенно когда речь идет о большой семье. Виктор Павлик откровенно рассказал, какую сумму считает необходимой для комфортной жизни и на что ежемесячно тратит больше средств.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на интервью певца в программе блогера Ангелины Пичик.

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Сколько денег нужно для жизни в Киеве

Народный артист Украины убежден, что одному человеку для комфортной жизни в столице нужно минимум тысяча долларов - то есть около 44 тысяч гривен.

"Ну 1000 долларов минимум. То есть 44 тысячи гривен - это какой-то такой же минимум", - сказал артист.

Однако, по словам Павлика, его семья тратит гораздо больше. Певец признался, что только на базовые нужды ежемесячно уходит около 100 тысяч гривен.

"Ну, наверное, мне нужно х2 к тому, что я говорил о минимальной сумме. Порядка 100 тысяч гривен, как-то так", - отметил он.

На что идут самые большие суммы

Артист рассказал, что вместе с женой Екатериной Репяховой оплачивает аренду квартиры для тещи, которая обходится в 20 тысяч гривен в месяц. Отдельной статьей расходов является паркинг для двух автомобилей - 14 тысяч гривен, а также детский сад для сына Михасика, за который семья платит 27 тысяч гривен ежемесячно. Помимо этого, Павлик учитывает расходы на горючее и другие повседневные нужды.

Что известно о Викторе Павлике и его семье

Народный артист Украины и один из самых известных украинских певцов, более 30 лет выступающий на сцене. За свою карьеру он записал десятки популярных песен, среди которых "Шикидим", "Ні обіцянок, ні пробачень" та "Ти подобаєшся мені". Несмотря на многолетнюю творческую деятельность, артист продолжает активно гастролировать и записывать новые композиции.



С блоггершей Екатериной Репяховой певец находится в отношениях около десяти лет. В 2020 году пара официально вышла замуж, а уже через несколько месяцев у них родился сын Михасик. Разница в возрасте между супругами составляет 28 лет, однако Павлик неоднократно отмечал, что никогда не считал это препятствием для их любви.

&quot;Самый минимум&quot;: Виктор Павлик удивил суммой расходов на месяц в КиевеСемья Виктора Павлика (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Сегодня Екатерина является не только женой артиста, но и его концертным директором. Она занимается организацией выступлений, помогает мужчине в работе и сопровождает его в большинстве творческих проектов.

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