Снуп Догг отримає власний байопік: стало відомо, коли фільм про репера-легенду вийде на екрани

Коли вийде фільм про Снуп Догга

Прем'єра байопіку під назвою "Снуп" запланована на 6 серпня 2027 року. Стрічка стане спільним проєктом Universal Pictures та Death Row Pictures - компанії, пов'язаної із самим репером.

Головну роль виконає Джонатан Девісс, відомий за серіалом "Зовнішні мілини". Режисерське крісло зайняв Крейг Брюер, який раніше працював над фільмами "Hustle & Flow" та "Song Sung Blue".

Джонатан Девіс (фото: instagram.com/jonathandavissofficial)

Творці поки не розкривають, який саме період життя артиста стане центральним у сюжеті. Водночас Universal називає майбутню картину масштабною історією про Снуп Догга як музиканта, підприємця та справжню ікону гангста-репу.

Від музики до великого бізнесу

Кар'єра Снуп Догга розпочалася ще на початку 1990-х. На пік популярності він піднявся після співпраці з Dr. Dre, а згодом випустив дебютний альбом, який став важливою частиною історії хіп-хопу.

За понад три десятиліття в шоу-бізнесі Снуп Догг встиг спробувати себе далеко не лише в музиці. Він працював як актор, продюсер, діджей і телеведучий, а також розвивав власний бізнес.

Артист інвестував у технологічні та розважальні проєкти, а також розвивав бренди у сферах стилю життя, їжі, напоїв та інших напрямках. Серед його найвідоміших хітів:

"Drop It Like It's Hot",

"Gin and Juice",

"What's My Name".

Снуп Догг сам продюсуватиме фільм

Байопік стане першим проєктом у межах угоди між Universal Pictures та Death Row Pictures. Сам Снуп Догг долучиться до виробництва стрічки як продюсер. Разом із ним над фільмом працюватимуть Браян Грейзер із Imagine Entertainment та президентка Death Row Pictures Сара Рамакер.

Universal Pictures вперше оголосила про плани створити байопік ще у 2022 році. Тепер проєкт нарешті наближається до виробництва, а сам Снуп Догг раніше заявляв, що зйомки мають стартувати вже цього літа.

Продюсерка Universal Донна Ленглі свого часу назвала історію артиста надзвичайно цікавою для великого кіно. За її словами, команда студії мала можливість почути розповідь Снупа Догга про власне життя безпосередньо від нього самого. Тепер цю історію планують перенести на великий екран.