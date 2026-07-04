Сукня від Dior і Адам Сендлер в ролі ведучого: цікаві факти про весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі

Весілля у Медісон-сквер-гарден і сукня від Dior: якою була церемонія

Церемонія відбулася на легендарній арені в Нью-Йорку, а її ведучим став комік Адам Сендлер. Інформацію про одруження підтвердила багаторічна публіцистка співачки Трі Пейн.

Для свого особливого дня молодята обрали вбрання від Christian Dior, створені під керівництвом креативного директора бренду Джонатана Андерсона. Весільну сукню Тейлор назвали першою кутюрною роботою дизайнера, виконаною для знаменитості такого масштабу. Образ співачки доповнили ексклюзивні туфлі від Крістіана Лабутена і прикраси Картьє.

Пара відмовилася від традиційних дружок нареченої та шаферів: поруч із Тейлор був її брат Остін Свіфт, а свідком Тревіса став його брат Джейсон Келсі.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі (фото: instagram.com/killatrav)

Тисячі фанатів, зіркові гості та перекритий центр Нью-Йорка

Святкування тривало два дні. Спочатку молодята організували закриту передвесільну вечерю приблизно для сотні найближчих гостей, а наступного дня відбулася головна церемонія.

Через захід поліція перекрила кілька центральних вулиць Мангеттена, а біля арени встановили великі намети та спеціальні конструкції, щоб захистити гостей від сторонніх очей.

На весілля приїхали Г'ю Грант, Джейсон Судейкіс, Джіджі Хадід, Бредлі Купер, Дакота Джонсон, Ітан Гоук, Бенсон Бун, Грем Нортон та інші знаменитості.

Гості прибували на весілля на чорних позашляховиках (скриншот)

Більшість із них прибували на затемнених позашляховиках, щоб уникнути уваги фотографів. Попри це, біля Медісон-сквер-гарден із самого ранку зібралися тисячі шанувальників, які співали пісні Тейлор Свіфт, тримали плакати й чекали хоча б на коротку появу молодят. Коли на фасаді арени засвітилися величезні екрани з написом "JUST&T MARRIED", натовп зустрів це гучними оплесками.

Попзірка і футболіст одружилися (скриншот)

Чому це весілля вже називають подією року

Весілля попзірки і спортсмена миттєво стало однією з найобговорюваніших подій у світі.

На честь молодят рожево-лавандовим світлом підсвітили Медісон-сквер-гарден, а також Емпайр-Стейт-Білдінг. За оцінками експертів, організація церемонії на культовій арені могла коштувати десятки мільйонів доларів. Напередодні святкування пара також пожертвувала 26 мільйонів доларів більш ніж двадцяти благодійним організаціям.

Новоспечене подружжя Свіфт і Келсі (фото: instagram.com/taylorswift)

Експерти з попкультури зазначають, що союз Свіфт і Келсі став символічним, адже об'єднав дві надзвичайно популярні сфери американської культури - музику та професійний спорт. Саме тому їхнє весілля привернуло увагу мільйонів людей у всьому світі та вже отримало неофіційний статус одного з найгучніших світських заходів останніх років.