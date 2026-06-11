"Ти мене заблокувала?" Мартиновська розкрила, як намагалася помиритися з Літвіновою

Що сказала Мартиновська про конфлікт з Літвіновою

За словами шеф-кухарки, вони були дуже близькими подругами. Ба більше, Тетяна хрестила її доньку Віру. Втім, після кадрових змін у проєкті між ними виникла напруга.

Ольга уважно аналізувала публічні заяви ексколеги та куми та дійшла висновку, що образа виникла через непорозуміння.

"Ми були класними подругами. Коли Таня пішла (з МастерШеф - ред) і була Ліза Глінська, вона говорила, типу, чому Ліза, краще б тебе взяли, ти більш універсальна, ти кухар, не кондитер", - пригадала вона.

Тетяна Літвінова (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Згодом в одному з інтерв'ю Ольга почула, що нібито ще за спиною Тетяни кастингувалася на її місце. Вона згадала випадок, коли була фудпродюсером шоу, а у Літвінової мала відбутися поїздка в Нову Зеландію.

"Її зрештою відпустили і придумали, що поставлять мене. І вже тоді, як я зараз аналізую, керівництво прикинуло, можливо, що потенційно я була б цікава. Але Таня була в курсі цього, тому що вона поїхала у відпустку, повернулася і була на своєму місці далі", - поділилася Мартиновська.

"Але ж я там пішла далі, народила й знову працювала фудпродюсером. Потім мене ще один раз кликали, але це не називали кастингом. Навпаки, мені казали, що кастингують іншу людину і просто треба взяти участь, як допомогти", - додала вона.

Ольга наголосила, що не бачила себе суддею. Вона жила в Парижі і планувала там ростити доньку.

"Все сталося доволі випадково, тому мені недобре від того, що якимось чином у Танюши склалався такий ланцюжок подій, в який вона вірить і на який ображається", - підкреслила вона.

Мартиновська про Літвінову (фото: instagram.com/olga_martynovska)​​​​​​​

Спроба владнати стосунки

Мартиновська намагалася особисто поспілкуватися з Літвіновою, щоб з'ясувати непорозуміння. Коли вона не отримала відповідь на повідомлення, поїхала до неї додому.

"Я сиділа і казала: "Тань, що трапилось? Тань, я не можу тебе в інстаграмі знайти. Ти мене заблокувала?" Вона каже: "Та ні, не блокувала". Мабуть, в той момент розблокувала", - зазначила вона.

Згодом вони ще кілька разів спілкувалися щодо проєкту, а потім кожен пішов своїм шляхом.

"Після цього знову тиша, знову не можу знайти в існстаграмі. Знову без відповіді на запрошення на день народження. Вона не вітала ні мене, ні Вірочку", - сказала Ольга.

Вона наголосила, що не відчуває провини, адже намагался налагодити стосунки.

"З усієї моєї поваги і любові, це теж не зовсім правильно бігати і випрошувати. Якщо в людини якась проблема, образа, і вона не хоче її з тобою вирішити, то це її проблема, виходить. У мене така позиція. Не відчуваючи провини за собою, я й не відчуваю потреби виправдовуватися", - підкреслила вона.