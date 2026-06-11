"Ты меня заблокировала?" Мартыновская раскрыла, как пыталась помириться с Литвиновой

Что сказала Мартыновская о конфликте с Литвиновой

По словам шеф-повара, они были очень близкими подругами. Более того, Татьяна крестила ее дочь Варвару. Впрочем, после кадровых изменений в проекте между ними возникло напряжение.

Ольга внимательно анализировала публичные заявления экс-коллеги и кумы и пришла к выводу, что обида возникла из-за недоразумения.

"Мы были классными подругами. Когда Таня ушла (с МастерШеф - ред) и была Лиза Глинская, она говорила, типа, почему Лиза, лучше бы тебя взяли, ты более универсальная, ты повар, не кондитер", - вспомнила она.

Татьяна Литвинова (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Впоследствии в одном из интервью Ольга услышала, что якобы еще за спиной Татьяны кастинговалась на ее место. Она вспомнила случай, когда была фудпродюсером шоу, а у Литвиновой должна была состояться поездка в Новую Зеландию.

"Ее в итоге отпустили и придумали, что поставят меня. И уже тогда, как я сейчас анализирую, руководство прикинуло, возможно, что потенциально я была бы интересна. Но Таня была в курсе этого, потому что она уехала в отпуск, вернулась и была на своем месте дальше", - поделилась Мартыновская.

"Но я там пошла дальше, родила и снова работала фудпродюсером. Потом меня еще один раз звали, но это не называли кастингом. Наоборот, мне говорили, что кастинговали другого человека и просто надо принять участие, как помочь", - добавила она.

Ольга подчеркнула, что не видела себя судьей. Она жила в Париже и планировала там растить дочь.

"Все произошло довольно случайно, поэтому мне нехорошо от того, что каким-то образом у Танюши сложилась такая цепочка событий, в которую она верит и на которую обижается", - подчеркнула она.

Мартыновская о Литвиновой (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Попытка уладить отношения

Мартыновская пыталась лично пообщаться с Литвиновой, чтобы выяснить недоразумение. Когда она не получила ответ на сообщение, поехала к ней домой.

"Я сидела и говорила: "Тань, что случилось? Тань, я не могу тебя в инстаграме найти. Ты меня заблокировала?" Она говорит: "Да нет, не блокировала". Видимо, в тот момент разблокировала", - отметила она.

Впоследствии они еще несколько раз общались по проекту, а потом каждый пошел своим путем.

"После этого снова тишина, снова не могу найти в иснстаграме. Опять без ответа на приглашение на день рождения. Она не поздравляла ни меня, ни Верочку", - сказала Ольга.

Она подчеркнула, что не чувствует вины, ведь пыталась наладить отношения.

"При всем моем уважении и любви, это тоже не совсем правильно бегать и выпрашивать. Если у человека какая-то проблема, обида, и он не хочет ее с тобой решить, то это его проблема, получается. У меня такая позиция. Не чувствуя вины за собой, я и не чувствую потребности оправдываться", - подчеркнула она.