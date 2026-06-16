"Це неможливо". Сумська пояснила, чому не виїжджає з Києва

Ольга Сумська поділилася, як живе у столиці на тлі російських обстрілів. Акторка мешкає неподалік Лук'янівки, яка часто страждає від атак ворога.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сумської BLIK.

Сумська про життя в Києві на тлі обстрілів

Акторка пригадала, як пережила удар по Лук'янівці, де росіяни знищила торговельний центр та ринок.

"Ми мешкаємо якраз менш ніж в кілометрі від епіцентру. Лук'янівка наша рідна, наш риночок, всі ці будівлі. Ми вибігали з квартири під вибухи, сідали в ліфт. Але це ж не вперше", - поділилася вона.

Ольга зазначила, що разом із чоловіком Віталієм Борисюком не розглядає варіант переїзду в більш безпечне місце.

Сумська про роcійські обстріли (фото: instagram.com/olgasumska)

За її словами, родина залишається в Києві, оскільки має робочі зобов'язання та театральні виступи.

"Не виїжджаємо, будемо просто обережні, спускатись в паркінг. Ми не маємо зараз можливості кудись їхати, тому що в нас гастролі, в нас робота", - зазначила вона.

Сумська підкреслила, що навіть в складний час люди приходять в театр.

"За що їм надзвичайно вдячні. Якісь збори ми можемо наживо зібрати", - додала вона.

Разом з чоловіком під час масованих обстрілів вони спускаються в укриття. Раніше з ними була й донька Ганна, але вона нещодавно покинула дім батьків.

Ольга впевнена, що в такі непрості моменти жителі столиці мають бути разом.

"Ми маємо бути тут разом. А інакше що ж ми, всі виїдемо? Це неможливо, просто неможливо. Бо це наше все рідне. Я готова цілувати каштани", - наголосила вона.

До слова, в коментарі РБК-Україна LIFE Сумська також розповіла про стосунки з донькою Ганною та пригадала найкращий подарунок чоловіка.