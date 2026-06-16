"Это невозможно". Сумская объяснила, почему не уезжает из Киева

Ольга Сумская рассказала, как живет в столице на фоне российских обстрелов. Актриса проживает недалеко от Лукьяновки, которая часто подвергается атакам врага.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Сумской BLIK.

Сумская о жизни в Киеве на фоне обстрелов

Актриса вспомнила, как пережила удар по Лукьяновке, где россияне уничтожили торговый центр и рынок.

"Мы живем буквально менее чем в километре от эпицентра. Лукьяновка - это наша родная, наш рыночек, все эти здания. Мы выбегали из квартиры под взрывы, садились в лифт. Но это же не впервые", - поделилась она.

Ольга отметила, что вместе с мужем Виталием Борисюком не рассматривает вариант переезда в более безопасное место.

Сумская о российских обстрелах (фото: instagram.com/olgasumska)

По ее словам, семья остается в Киеве, поскольку у них есть рабочие обязательства и театральные выступления.

"Не уезжаем, будем просто осторожны, спускаться в паркинг. У нас сейчас нет возможности куда-то уехать, потому что у нас гастроли, у нас работа", - отметила она.

Сумская подчеркнула, что даже в сложное время люди приходят в театр.

"За что им чрезвычайно благодарны. Какие-то сборы мы можем собрать вживую", - добавила она.

Вместе с мужем во время массированных обстрелов они спускаются в укрытие. Раньше с ними была и дочь Анна, но она недавно покинула дом родителей.

Ольга уверена, что в такие непростые моменты жители столицы должны быть вместе.

"Мы должны быть здесь вместе. А иначе что же мы, все уедем? Это невозможно, просто невозможно. Потому что это наше родное. Я готова целовать каштаны", - подчеркнула она.

К слову, в комментарии РБК-Украина LIFE Сумская также рассказала об отношениях с младшей дочерью и вспомнила лучший подарок мужа.