"Це помилка": соліст відомого гурту відповів, чому шкодує про участь в "Х-Факторі"

Фронтмен рок-гурту Epolets Павло Варениця висловився про українські талант-шоу. Він та його колеги-музиканти брали участь в "Х-Факторі", але нині цей досвід не викликає у артистів лише теплі спогади.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Варениця розповів під час розмови з Альбертом Цукренком у новому випуску "СучЦукрМуз".

Що учасник талант-шоу розповів про конкурс

Варениця та інші учасники гурту прийшли на "Х-Фактор" у шостому сезоні. І, за словами Павла, їм довелося робити те, що їм не подобалось.

"І ти максимально робиш те, що тобі не подобається, а потім приходить величезна аудиторія, яка вимагає від тебе робити те саме. А ти не хочеш цього робити - і вони просто розбігаються. І ти спочатку починаєш розчаруватися в собі, у своїй творчості через те, що думаєш, ніби в тобі якась проблема, що ти якийсь не такий", - зізнався артист.

Через це у гурті було чимало суперечок. Ситуація ставала кризовою. Музиканти думали, що їм потрібно "хапатися за будь-який шанс".

"Я думаю, це помилка, що ми пішли туди, бо зараз, аналізуючи, розумію, що ми б і так органічно добрали тих масштабів. Але на той момент мені здалося... Блін, це непогана ідея. Був 2014 рік, у людей небагато було грошей, з концертами в нас справи дуже погіршилися", - зазначив Павло.

"Ми випустили наш, як зараз кажуть, типу, найсильніший альбом, але в нас не було ні концертів, ні грошей, ніякого розуміння перспективи, нічого, абсолютно. 2015 рік несподівано звалився з величезною кількістю фестивалів, але рішення уже піти туди ми прийняли до цього", - додав він.

Павло Варениця (скриншот)

Варениця не приховує, що якби все це сталося буквально не декілька місяців пізніше, то він не погодився на участь в шоу.

"Я не розумів, наскільки глибоко цей проєкт може зануритись всередину нас. Ми ж там і жили. І це впливає однозначно на твоє сприйняття світу. Ну і так, ми після цього з хлопцями дуже конфліктували", - каже Павло.

"Бо кожен теж, ну, я б не сказав, що зловив зірку, але кожен зрозумів, що він може щось зробити один. І він, як окрема одиниця, набагато важливіший, ніж сама група. Коротше, сатанинська витівка", - зазначив музикант.

А ще фронтмен Epolets назвав єдиний проєкт, який йому подобається. Це Нацвідбір на "Євробачення". За словами, Павла, це "класна історія".

"Якби в нас частіше проводились подібні конкурси й хтось би їх спонсорував, то це б дуже було прикольно, бо це спонукало б людей, музикантів. Єдине - щоб правило було, що ти можеш брати участь тільки один раз", - розповів він.