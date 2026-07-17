Цимбалюк і Світлицька знову підігріли чутки про стосунки під час спільного відпочинку (відео)

Пристрасний танець біля басейну

Так, на кадрах, відзнятих у вечірній час Тарас та Олена танцюють біля басейну серед лісу. На задньому плані видно високі дерева та зону відпочинку з лежаками.

Пара виконала енергійний і синхронний танець. Під час виступу актори жартували, усміхалися та взаємодіяли одне з одним. Наприкінці Цимбалюк узяв Світлицьку за руку й ефектно закружляв її, чим ще більше привернув увагу прихильників.

Для вечірнього відпочинку Тарас Цимбалюк обрав світло-блакитні подовжені шорти-бермуди, білу футболку, білі кросівки та червону кепку.

Олена танцювала з широкою усмішкою. Вона була одягнена у білу футболку з принтом на грудях і чорні широкі штани. Під час танцю акторка стояла до Цимбалюка спиною, а фінальний оберт, який виконав Тарас, став найефектнішим моментом відео.

"Випадково зустрілися", - підписала публікацію артистка.

Попри те, що у коментарях під спільними публікаціями пари часто можна побачити багато критикм, цього разу її не було. Навпаки, користувачі Мережі "насипали" акторам компліментів.

"Так милоооо!"

"Найкращі!"

"Все і так ясно!"

"Красива пара!"

"Ооо, кайф! Випадковості не випадкові!"

"Аж тепло стало всередині, від таких танців/"

Що відомо про стосунки акторів

Останніми місяцями Тарасу Цимбалюку та Олені Світлицькій регулярно приписують роман. Причиною стали їхні часті спільні появи, відпочинок у компанії одне одного та відео, якими вони діляться в соцмережах.

Самі актори неодноразово підігрівали цікавість шанувальників спільними фото та роликами, однак офіційно не підтверджували, що перебувають у стосунках.

Навесні 2025 року Цимбалюк повідомив про розрив із бізнесвумен Світланою Готочкіною, з якою був заручений. Після чого взяв участь у популярному шоу "Холосятк", на якому, до речі, кохану для себе так і не вибрав.

Після цього прихильники почали ще уважніше стежити за його особистим життям.

Олена Світлицька також не розкриває подробиць приватного життя. Тож наразі інформація про роман між акторами залишається лише на рівні припущень, хоча кожна їхня нова спільна поява лише посилює ці чутки.