Цымбалюк и Светлицкая снова подогрели слухи об отношениях во время общего отдыха (видео)

Страстный танец у бассейна

Так, на кадрах, снятых в темную пору дня Тарас и Елена танцуют у бассейна посреди лесной гущи. На заднем плане видны высокие деревья и зона отдыха с лежаками.

Пара исполнила энергичный и синхронный танец. Во время выступления актеры шутили, улыбались и взаимодействовали друг с другом. В конце Цымбалюк взял Светлицкую за руку и эффектно закружил ее, чем еще больше привлек внимание поклонников.

Для вечернего отдыха Тарас Цымбалюк выбрал светло-голубые удлиненные шорты-бермуды, белую футболку, белые кроссовки и красную кепку.

Елена танцевала с широкой улыбкой. Она была одета в белую футболку с принтом на груди и черные широкие брюки. Во время танца актриса стояла спиной к Цымбалюку, а финальный оборот, который выполнил Тарас, стал самым эффектным моментом видео.

"Случайно встретились", - подписала публикацию артистка.

Несмотря на то, что в комментариях под общими публикациями пары часто можно увидеть много критиков, на этот раз ее не было. Напротив, пользователи Сети "насыпали" актерам комплиментов.

"Так милоооо!"

"Лучшие!"

"Все и так ясно!"

"Красивая пара!"

"Ооо, кайф! Случайности не случайны!"

"Так тепло стало внутри, от таких танцев/"

Что известно об отношениях актеров

В последние месяцы Тарасу Цимбалюку и Елене Светлицкой регулярно приписывают роман. Причиной послужили их частые совместные появления, отдых в компании друг друга и видео, которыми они делятся в соцсетях.

Сами актеры неоднократно подогревали любопытство общими фото и роликами, однако официально не подтверждали, что находятся в отношениях.

Весной 2025 года Цымбалюк сообщил о разрыве с бизнесвуменом Светланой Готочкиной , с которой был обручен. После чего принял участие в популярном шоу "Холосятк", на котором, кстати, любимую для себя так и не выбрал.

После этого поклонники начали еще внимательнее следить за его личной жизнью.

Елена Светлицкая также не раскрывает подробности частной жизни. Поэтому информация о романе между актерами остается на уровне предположений, хотя каждое их новое совместное появление лишь усиливает эти слухи.