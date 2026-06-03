Веня з ВКВ одружився і показав обручки (фото)

Гуморист Олександр Венедчук поділився радісною новиною про зміни в особистому житті. Він одружився з коханою після майже 8 років стосунів.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram гумориста.
Про зміни в особистому житті гуморист розповів, опублікувавши спільний кадр з коханою Кариною.
Пара не стала влаштовувати гучних анонсів чи ділитися подробицями церемонії, але показала обручки.
На фото молодята позують щасливі та усміхнені у зручному повсякденному одягу.
"Ну а я вже шо? Ну я вже все" - лаконічно підписав кадр Олександр.
Нагадаємо, що Венедчук прославився участю в "Лізі сміху" у складі команди "Ветерани космічних військ". Після цього вони продовжили творчу діяльність, створивши власні проєкти в YouTube - "Вікторина" та "Еліас".
У грудні минулого року Веня оголосив про вихід з ВКВ. Тоді він заявив, що це особисте рішення і наголосив на відсутності конфліктів чи непорозумінь.
"Це лише моє рішення. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте і підтримаєте, повірте, так буде краще", - поділився комік.
Водночас Олександр пообіцяв продовжувати творчий шлях в іншому форматі.
Про особисте життя гуморист майже не розповідає. Лише зрідка він ділиться спільними кадрами з коханою.
Так, у червні 2021 року він повідомив, що вони з обраницею відзначили три роки разом. Відповідно, цього року вони святкуватимуть 8-му річницю.
Також минулого року Олександр пережив проблеми зі здоров'ям. Під час знімань одного з випусків шоу "Еліас" йому раптово стало зле. Лікарі виявили крововилив у мозок.
Олександр переніс операцію та певний час не брав участі в зйомках. Лише в березні він повернувся на екрани. Згодом восени гуморист розповів про новий етап реабілітації.