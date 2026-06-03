Веня з ВКВ одружився і показав обручки (фото)

Веня з ВКВ одружився: що відомо

Про зміни в особистому житті гуморист розповів, опублікувавши спільний кадр з коханою Кариною.

Пара не стала влаштовувати гучних анонсів чи ділитися подробицями церемонії, але показала обручки.

На фото молодята позують щасливі та усміхнені у зручному повсякденному одягу.

"Ну а я вже шо? Ну я вже все" - лаконічно підписав кадр Олександр.

Веня з ВКВ одружився (скриншот)

Кар'єра та особисте життя Вені

Нагадаємо, що Венедчук прославився участю в "Лізі сміху" у складі команди "Ветерани космічних військ". Після цього вони продовжили творчу діяльність, створивши власні проєкти в YouTube - "Вікторина" та "Еліас".

У грудні минулого року Веня оголосив про вихід з ВКВ. Тоді він заявив, що це особисте рішення і наголосив на відсутності конфліктів чи непорозумінь.

"Це лише моє рішення. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте і підтримаєте, повірте, так буде краще", - поділився комік.

Водночас Олександр пообіцяв продовжувати творчий шлях в іншому форматі.

Про особисте життя гуморист майже не розповідає. Лише зрідка він ділиться спільними кадрами з коханою.

Так, у червні 2021 року він повідомив, що вони з обраницею відзначили три роки разом. Відповідно, цього року вони святкуватимуть 8-му річницю.

Веня з коханою Кариною (фото: instagram.com/ven4os)

Також минулого року Олександр пережив проблеми зі здоров'ям. Під час знімань одного з випусків шоу "Еліас" йому раптово стало зле. Лікарі виявили крововилив у мозок.

Олександр переніс операцію та певний час не брав участі в зйомках. Лише в березні він повернувся на екрани. Згодом восени гуморист розповів про новий етап реабілітації.