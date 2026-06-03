Веня из ВКВ женился и показал обручальные кольца (фото)

Веня из ВКВ женился: что известно

О переменах в личной жизни юморист рассказал, опубликовав совместный кадр с любимой Кариной.

Пара не стала устраивать громких анонсов или делиться подробностями церемонии, но показала обручальные кольца.

На фото молодожены позируют счастливые и с улыбками в удобной повседневной одежде.

"Ну а я уже шо? Ну я уже все" - лаконично подписал кадр Александр.

Веня из ВКВ женился (скриншот)

Карьера и личная жизнь Вени

Напомним, что Венедчук прославился участием в "Лиге смеха" в составе команды "Ветерани космічних військ". После этого они продолжили творческую деятельность, создав собственные проекты в YouTube - "Вікторина" и "Еліас".

В декабре прошлого года Веня объявил о выходе из ВКВ. Тогда он заявил, что это личное решение и отметил отсутствие конфликтов или недоразумений.

"Это только мое решение. Надеюсь, вы меня поймете и поддержите, поверьте, так будет лучше", - поделился комик.

В то же время Александр пообещал продолжать творческий путь в другом формате.

О личной жизни юморист почти не рассказывает. Лишь изредка он делится совместными кадрами с любимой.

Так, в июне 2021 года он сообщил, что они с избранницей отметили три года вместе. Соответственно, в этом году они будут праздновать 8-ю годовщину.

Веня с возлюбленной Кариной (фото: instagram.com/ven4os)

Также в прошлом году Александр пережил проблемы со здоровьем. Во время съемок одного из выпусков шоу "Еліас" ему внезапно стало плохо. Врачи обнаружили кровоизлияние в мозг.

Александр перенес операцию и некоторое время не участвовал в съемках. Лишь в марте он вернулся на экраны. Позже осенью юморист рассказал о новом этапе реабилитации.