Відома блогерка ошелешила новиною про вагітність двійнею: "Найбільше щастя!"

Найбільше благословіння

Так, про щасливу звістку блогерка розповіла у своїх соціальних мережах. Вона зізналася, що останні місяці стали для її родини особливими, а тепер вони готові поділитися найбільшою радістю й з іншими.

"Ми ще довго будемо розповідати вам про все, що пережили за останні п'ять місяців. А поки про наше найбільше щастя, найбільше благословіння від Бога, нашу двійню", - написала вона.

Гендер-паті завершилося несподіваним зізнанням

Святкування майбутнього поповнення зібрало рідних, друзів та відомих блогерів. Для особливої події Жук та її чоловік обрали білі образи, тоді як гості дотрималися дрескоду у рожевих і блакитних відтінках.

Гендер-паті відбулося на сцені біля басейну, прикрашеній повітряними кульками. Головна інтрига вечора була прихована за великою ширмою, яка закривала банер із написом "У нас буде двійня". У вирішальний момент подружжя разом відкрило його перед усіма присутніми.

Таке зізнання стало повною несподіванкою для гостей. Багато хто не стримав емоцій - присутні розчулилися та заплакали, вітаючи майбутніх батьків із подвійним щастям.

Що відомо про луцьку блогерку та її родину

Аліна Жук - блогерка, співачка та авторка пісень із Луцька. Вона здобула популярність завдяки контенту в соцмережах, де ділиться моментами зі свого життя, творчістю, подорожами та особистими історіями. На її сторінки підписані сотні тисяч користувачів.

Разом із чоловіком Аліна активно розвиває сімейний блог і часто знімає спільний контент. Подружжя перебуває в очікуванні первістків - блогерка повідомила, що вони стануть батьками двійні. Для обох це буде перший досвід батьківства.