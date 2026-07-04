Екссолістка "ВІА Гри" розсекретила стать дитини: співачка провела зворушливе гендер-паті

Колишня солістка гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова, яка нещодавно оголосила про вагітність , поділилася ще однією радісною новиною. Співачка разом із чоловіком Кирилом розкрила стать майбутньої дитини.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на допис артистки в Instagram .

Гендер-паті біля моря: як Кожевнікова розкрила стать дитини

Для особливого моменту Анастасія та Кирило організували затишне гендер-паті просто на узбережжі. Закохані підготували святковий торт із прихованою кольоровою начинкою та під романтичну музику одночасно занурили в нього келихи. Коли вони підняли їх, усередині побачили рожеві коржі й крем.

Саме так майбутні батьки дізналися, що чекають на доньку. Не стримуючи емоцій, пара обійнялася та поцілувалася.

"It's a…" - підписала свій допис артистка.

Після публікації зворушливого відео сторінка співачки швидко наповнилася привітаннями. Друзі, колеги та прихильники побажали Анастасії легкої вагітності, а майбутній донечці - міцного здоров'я. У коментарях родину засипали теплими словами та побажаннями щастя.

"Вітаю з маленькою принцесою!"

"Дівчинка! Я так і знала!"

"Щирі вітання! Яка радість! Світ стане багатшим на ще 1 красуню!"

"Классссссс! Батьки дівчинки!"

"Вітаююю! Чудові!"

"Які ви гарні, обоє! Дівчинка буде татова принцеса."

Що відомо про Кожевнікову

Українська співачка стала відомою після участі в проєкті "Хочу V ВІА Гру", який показували на телебаченні ще 2013 року. Саме там вона увійшла до оновленого складу гурту "ВІА Гра" разом з Ерікою Герцег і Мішею Романовою. У складі колективу артистка здобула популярність і протягом кількох років виступала на великих сценах.

Вже 2018 року Анастасія вирішила залишити гурт і почала будувати сольну кар'єру. Після цього Кожевнікова випустила низку власних пісень і продовжила розвиватися як окрема виконавиця.

Вона також активно з'являється в медіапроєктах і дає інтерв'ю.

Про те, що вперше стала мамою, Анастасія повідомила в червні.