Відома українська співачка та блогерка вперше стала мамою: зворушливі кадри з пологового

Відома українська блогерка та співачка Уляна Станіславська вперше стала мамою. Знаменитість народила донечку та лише через кілька днів після пологів розповіла прихильникам про поповнення в родині.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку артистки в Instagram .

Довгоочікуване народження донечки

Дівчинка з'явилася на світ 27 липня. Перші дні після народження донечки Уляна разом із чоловіком Олегом вирішила провести без зайвої уваги, насолоджуючись часом удвох із новонародженою дитиною.

Згодом блогерка вийшла на зв'язок із підписниками та пояснила, що зараз відновлюється після пологів. Вона також зізналася, що разом із чоловіком неймовірно щаслива.

"Трошки часу і я все вам розповім, я зараз реабілітуюсь. Ми неймовірно щасливі!" - поділилася емоціями блогерка.

Блогерка поділилася своїми емоціями із підписниками (скриншот)

Перші кадри з пологового

Пізніше Уляна опублікувала відео, на якому постала разом із чоловіком та їхньою новонародженою донечкою. На кадрах малеча мирно спить на руках у батьків, а подружжя насолоджується першими моментами разом у новому статусі.

Свій допис співачка супроводила коротким, але дуже теплим підписом.

"Ми стали батьками найкращої дівчинки", - написала вона.

Також відомо, що Уляна та Олег обрали партнерські пологи. Чоловік був поруч із коханою під час народження донечки та підтримував її у цей важливий момент. Блогерка також показала перші миті після появи первістка на світ.