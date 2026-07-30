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Известная украинская певица и блоггер впервые стала мамой: трогательные кадры из больницы

12:46 30.07.2026 Чт
2 мин
Важную новость знаменитость несколько дней держала в секрете
aimg Наталия Крижановская
Известная украинская певица и блоггер впервые стала мамой: трогательные кадры из больницы Ульяна Станиславская (фото: instagram.com/ulastanislavska)
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Известная украинская блоггер и певица Ульяна Станиславская впервые стала мамой. Знаменитость родила дочь и только через несколько дней после родов рассказала поклонникам о пополнении в семье.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу артистки в Instagram.

Долгожданное рождение дочери

Девочка появилась на свет 27 июля. Первые дни после рождения дочери Ульяна вместе с мужем Олегом решила провести без внимания, наслаждаясь временем вдвоем с новорожденным ребенком.

Впоследствии блоггер вышла на связь с подписчиками и объяснила, что сейчас восстанавливается после родов. Она также призналась, что вместе с мужчиной невероятно счастлива.

"Несколько времени и я все вам расскажу, я сейчас реабилитируюсь. Мы невероятно счастливы!" - поделилась эмоциями блогерша.

Известная украинская певица и блоггер впервые стала мамой: трогательные кадры из больницы

Блогерша поделилась своими эмоциями с подписчиками (скриншот)

Первые кадры из родильного

Позже Ульяна опубликовала видео, на котором предстала вместе с мужем и их новорожденной дочерью. На кадрах малыши мирно спит на руках у родителей, а супруги наслаждаются первыми моментами вместе в новом статусе.

Свое сообщение певица сопровождала короткой, но очень теплой подписью.

"Мы стали родителями лучшей девочки", - написала она.

Также известно, что Ульяна и Олег избрали партнерские роды. Муж был рядом с любимой во время рождения дочери и поддерживал ее в этот важный момент. Блоггерша также показала первые мгновения после появления первенца на свет.

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